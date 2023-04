Gordan Jandroković gostovao je u RTL Direktu, gdje je govorio o stanju u Saboru, nadolazećim izborima, odlasku šefice USKOK-a. Predsjednik Sabora otkrio je Mojmiri Pastorčić i što sluša u slobodno vrijeme i kakav rezultat očekuje od Leta 3 na Eurosongu.

Hrvatska je čini se odjednom postala Skandinavija po standardima dužnosnika jer sada šefica USKOKA odlazi nesreće prije godinu i pol dana.

"Ne bih ulazio dublje u razloge zašto odlazi šefica USKOK-a. Čini mi se da je danas išlo priopćenje DORH-a u kojem je jasno rečeno da nema nikakvih političkih konotacija, da se dogodio propust za koji je ravnatleljica procijenila da je takav. Da šefica USKOK-a više ne može ostati na svome mjestu. Očito i da je ona to prihvatila i dala ostavku. Mislim da se malo mistificira cijela situacija. Dogodio se propust, očito je točno ono što je pisalo u medijima."

Vama je to opravdan razlog odlaska?

"Gledajte, kada se sudi mojim stranačkim kolegama u javnosti onda su ti kriteriji jako strogi. Mnogima je bilo presuđeno dok nije bilo pravosudnog ishoda. Treba imati jedinstvene standarde. Ne treba vezati za političku opciju ili posao koji čovjek radi. Ako se dogodi propust, greška, namjera, prekrši zakon, osoba mora biti sankcionirana."

Nismo baš u Hrvatskoj navikli da se odlazi prije nego što optužnica bude na vratima

"Imamo različitih praksi, ljudi različito reagiraju."

Što kažete sada na tumačenja da vama nije odgovarala? HDZ-u? Da je zato smijenjena?

"To je neistina. U prilogu se govori koliko je visokih dužnosnika procesuirano. Ukazao bih na drugi detalj. Donedavno su USKOK i DORH prikazivani kao neefikasna tijela i jako je glorificiran Europski javni tužitelj. Kad se dogodio ovaj slučaj - nastoji se zaštititi onoga da se događa iz političkih razloga. Nema tu političkih razloga. Dogodilo se što se dogodilo."

Dosta necivilizirane scene smo gledali jučer u Saboru. Beljak i Sačić su vam prijetili?

"Prije svega, Sabor sve više i više gubi ugled koji je imao. Ovakve situacije od jučer samo su dodatni razlozi zašto će se to događati i ubuduće. Pojedinci nisu zainteresirani za ozbiljan politički i saborski rad već uvredama i vulgarnošću skreću pozornost na sebe. Jučer je bio jedan od takvih dana, dogodilo se to na raspravi o uvrštavanju točke na dnevni red. Krenulo je sa zastupnikom Mirom Buljem koji je više puta ponovio poklič 'Za dom spremni' u jednom kontekstu koji nije bio prihvatljiv. Rasplamsala se rasprava, uključio se i zastupnik Sačić. Onda niotkuda pojavljuje se besprizorni Beljak koji zloupotrebljava cijelu tu situaciju."

Što je bilo kad su Vam se približili? Je li bilo prijetnji? Nadomak fizičkog obračuna?

"To morate pitati dečke iz osiguranja. Zastupnik Hrebak se javio, komentirao je da je to izgledalo dosta gadno. Došli su do stola, nešto su vikali međutim ja se držim poslovnika kao i uvijek. To nekima nije drago, ali to je jedini alat koji mi je na raspolaganju da bih uveo red u sabornicu i isključio sam i Beljaka i Sačića dva dana iz rasprave jer takvo ponašanje je neprihvatljivo."

Krešo Beljak je kasnije rekao da ste ga kukavički izbacili i da nije on Ivan Pernar?

"On si je sam kriv što se doveo u tu situaciju. On je čovjek bez stranke, raspada mu se stranka. U klubu je sa zastupnicom Radničke fronte koja je radikalno lijeva. Iz dana u dan mijenja političke pozicije i njemu je konflikt s predsjednikom sabora politički isplativ jer ga se prenosi i sluša. Što je vulgarniji to je atraktivniji za medije. On od toga politički živi. Zamislite kad bi takav čovjek i njemu slični preuzeli odgovornost za Hrvatsku, kad bi upravljali Hrvatskom na što bi ta država ličila."