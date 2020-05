JANDROKOVIĆ OPET RASPALIO PO RASPUDIĆU: ‘On već pet godina koristi čak i javnu televiziju i pritom se lažno predstavlja’

Šef Sabora reagirao je na sinoćnje Raspudićeve izjave optuživši ga da sve ono što je u proteklih nekoliko godina napisao nije njegov stav, već riječi napisane s ciljem difamacija, manipulacija i neistina vezanih za njega

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković je danas u Saboru nakon prisege nove glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek, odgovarao na pitanja novinara o njegovoj svađi s novom uzdanicom Mosta, Ninom Raspudićem.

“Više godina gospodin Raspudić predstavlja se hrvatskoj javnosti kao nezavisni komentator, kolumnist koristeći čak i javnu televiziju za iznošenje svojih stavova i pritom se lažno predstavlja da je nezavisni komentator. Sad se utvrdilo da on nije nezavisni komentator, nego politički agitator Mosta”, rekao je Jandroković i dodao da se pokazalo da sve što je Raspudić napisao u proteklih pet godina nisu njegovi stavovi, već riječi napisane s ciljem difamacije, manipulacija i neistina “koje su često iznošene na gnjusan način”, javlja N1.

“Sad se pokazalo da ide u političku arenu, i prvo što čini – proziva baš mene. Iznenadio sam se na početku, ali kad sam vidio cijelu agendu, da to traje godinama, postavlja se pitanje njegove profesionalnosti i moralnosti”, rekao je Jandroković.

‘VIŠE NE ŽELIM BITI IDIOT’: Nino Raspudić će biti kandidat Mosta; ‘Ulazim u arenu, ring, istrčavam na teren, kako hoćete. Vrijeme je’

JANDROKOVIĆ VS. RASPUDIĆ – NOVA RUNDA: ‘Sad se ‘autao’, on je opsjednut’; Objasno je što je mislio s onim statusom

Zadiranje u intimne odnose

Jandroković je rekao da on ne zadire ni u čije intimne odnose, iako je imao znakovitu izjavu o tome da ima troje djece s istom ženom.

“Kad dovodite u pitanje nečiji život, a ja nisam farizej, nisam licemjer, ja svoj politički život mogu isto tako obraniti u svom privatnom životu. Mnogi se zalažu za jedno u javnom životu, a žive sasvim drugo u privatnom životu”, rekao je Jandroković.

PLENKOVIĆ OBJASNIO JANDROKOVIĆEVU PORUKU RASPUDIĆU: ‘Pretpostavljam da neće valjda prvi dan zaplakati. Riječ je o licemjerstvu’

BANDIĆ I RASPUDIĆ ODGOVORILI PLENKOVIĆU: ‘Drag mi je Platon, ali mi je draža istina’; ‘On je četvrta politička mama Gordana Jandrokovića’

Dijete četiri političke majke

Raspudić je, naime, u ponedjeljak na N1, Jandrokovića nazvao “umiljatim djetetom koje ima četiri političke majke”.

“Kaže gospodin Jandroković kako ima troje djece s jednom ženom, ja to respektiram i čestitam mu, ali za njega kao političara je važnija druga stvar, a to je da je on umiljato dijete četiri političke mame. Prva mama mu je bio Ivo Sanader kojem samo što nije sjedio u krilu, onda zabijanje noža u leđa, pa dolazi Jadranka Kosor, treća mama mu je bio Tomislav Karamarko i sada mu je Plenković, a kada Plenković padne pokušat će naći i petu političku majku”, rekao je Raspudić.

RASPUDIĆ ODGOVORIO JANDROKOVIĆU NA IZJAVU ‘O TROJE DJECE S ISTOM ŽENOM’: ‘On je umiljato dijete četiriju političkih mama’

TKO JE VJERODOSTOJNIJI? Stručnjak analizirao prepucavanje na liniji ‘Raspudić-Jandroković-Plenković