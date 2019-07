JANDROKOVIĆ ODJEDNOM BOGATIJI ZA 1.3 MILIJUNA KUNA: Osvježio je imovinsku karticu

Jandrokovićeva štednja u eurima porasla na 112 tisuća eura, a prijavio je i kunsku štednju od 745 tisuća kuna.

Jandroković je 18. lipnja osvježio svoju imovinsku karticu. U odnosu na prethodnu verziju iz prosinca 2018., najznačajnija promjena vidljiva je u rubrici štednje.

Dok je u prethodnoj kartici prijavio kako ima ušteđenih 32 tisuće eura, a njegova supruga 15 tisuća, sredinom ove godine iznos se znatno povećao.

Tako je Jandrokovićeva štednja u eurima porasla na 112 tisuća eura, a prijavio je i kunsku štednju od 745 tisuća kuna.

Račun njegove supruge podebljao se za 1000 eura, pa tako ona ima 16 tisuća eura.

Prodao je udjel u tvrtki

Jandroković je u napomeni u imovinskoj kartici naveo kako je 6. lipnja prodao 54,67 posto udjela u tvrtki Beming d.o.o. tvrtki ZVONE d.o.o., i to za 1,3 milijuna kuna.

Taj je iznos djelomično dobio u kunama, a djelomično pretvorio u eure te ukupan zbroj stare štednje i novca ostvarenog prodajom udjela odgovara ukupnom iznosu štednje prijavljene u imovinskoj kartici.

Tvrtku za graditeljstvo Beming građevinarstvo d.o.o. osnovao još 1990. godine. Gordanov otac Zvonimir Jandroković. Ta je tvrtka 1996. pripojena tvrtki Beming d.o.o., a 2012. je ugašena.

Kažnjen jer je prepisao tvrtku ocu

Kako podsjeća T portal, upravo zbog prijenosa upravljačkih prava na svog oca Gordan Jandroković je 2015. kažnjen sa šest tisuća kuna od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Naime, 2008., kada je postao ministar vanjskih i europskih poslova, Jandroković je formalno prenio udjele na svog oca što nije smio jer se po zakonu udjele ne smije prenositi na ‘krvnog srodnika u uspravnoj lozi’.

U očitovanju Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa naveo kako je riječ o tvrtki koja posluje na području Grada Bjelovara i okolice te da joj je glavna djelatnost upravljanje stambenim zgradama. Istaknuo je kako tvrtka ne posluje s državnim tijelima, jedinicama lokalne, tj. regionalne samouprave osim na temelju onih ugovora koji su sklopljeni prije nego je postao dužnosnik.

Od 2013. do 2018. godišnje im je iz državnog proračuna isplaćeno između 130 i 160 tisuća kuna. Sve do 2019., kada su u prvoj polovici godine iz državnog proračuna dobili čak 1,4 milijuna kuna, i to najveći dio od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.