JANDROKOVIĆ ODBACUJE USPOREDBE SA STASIJEM I UDBOM: ‘Pojedinac mora žrtvovati dio svojih prava i slobode za zajednicu’

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izrazio je u srijedu uvjerenje da se lockdown u obliku kakav je bio proljetos više neće dogoditi, a potvrdio je i kako je spreman cijepiti se protiv koronavirusa. „Potpuno zatvaranje više nije opcija, to bi se dogodilo kada bi brojke išle u velike visine, no nadam se da se to neće dogoditi i da ćemo postojećim mjerama uspjeti zaustaviti povećanje broja zaraženih i umrli, a nakon toga da će taj broj padati. Lockdown u obliku kakav je bio, vjerujem da se više neće dogoditi“, rekao je Jandroković u emisiji HRT-a “1 na 1”.

‘Branio’ je mjere koje je Nacionalni stožer propisao kako bi zaustavio širenje zaraze covid-19, naglasio kako razumije mlade koji žele zabave i tulume, no i dodao da u sadašnjem trenutku nema uvjeta za to. Ovo nije vrijeme prava za zabavu, nego vrijeme zaštite života, zdravlja, moramo biti solidarni, poručio je Jandroković. U trenutnoj situaciji cjepivo je, rekao je, jedino rješenja da se izađe iz bolesti i umiranja. “Cijepit ću se, to je civilizacijska stečevina, cjepivo je zaustavilo čitav niz zaraznih bolesti”, kazao je Jandroković.

‘Nije primarno prijavljivati, nego zaštiti druge svojim postupanjem’

Za pitanje o prijavljivanju ljudi na tulumima, kaže da je „pomalo bizarno“, naglašava kako nije primarno prijavljivati, nego zaštiti druge svojim postupanjem. Ova je bolest takva da jedan čovjek može zaraziti puno drugih, istaknuo je i potpuno besmislenima nazvao usporedbe s totalitarnim namjerama, zloglasnim tajnim službama Udbom i Stasijem. “Ovo je vrijeme kad pojedinac mora žrtvovati dio svojih prava i slobode za zajednicu. Tulum, zabava, potpuno mi je razumljivo da mladi to žele. I sam se volim družiti. Ovo nije vrijeme za zabavu, ovo je vrijeme zaštite života i zdravlja, moramo biti solidarni”, poručuje predsjednik Sabora.

Kaže i da kazne za nepridržavanje mjera nisu uvedene zbog hira, zlobe, totalitarizma, nego zbog nužnosti, odnosno činjenice da dio ljudi, unatoč svim upozorenjima, ne prihvaća mjere. Odbacio je tvrdnje da je Nacionalni stožer uzurpirao zakonodavnu vlast, odnosno Saboru oduzeo ovlasti.

‘Vrijeme će pokazati koji su Milanovićevi ciljevi’

Jandroković je komentirao i aktivnosti predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića.

„Započeo je neobičnom inauguracijom, odbio doći na konstituirajuću sjednicu Sabora, uslijedili su incidenti u Jasenovcu i Okučanima prilikom obilježavanja akcije Bljesak, pa je bila negacija Dana državnosti, nedolazak na grob Franje Tuđmana..”, nabrajao je Jandroković dodavši da je potom bilo zatišje, a zatim niz verbalni grubih nastupa i obračuna s HDZ-om i premijerom ali i s ljevicom. „Prerano je davati ocjene što je namjera i koji su ciljevi Milanovića, pokazat će vrijeme, je li žarišna točka oporbe nisam siguran ali da je jedna užarena točka to je sasvim sigurno”, ustvrdio je Jandroković.

‘SDP i dalje najjači politički konkurent HDZ-u’

O oporbenim strankama Jandroković je kazao da je SDP i dalje najjači politički konkurent HDZ-u, a za ostale koje su desno od HDZ- a ili lijevo od SDP da ih karakterizira agresivna retorika i optuživanje da ništa u državi nije dobro. „Radi se više o politikanstvu i promašenoj retorici, dio građana je nezadovoljno Vladom i Saborom ali u tim novim političkim opcijama ne prepoznaju alternativu i to je s razlogom. Mislim da tamo nema dovoljno niti intelektualne snage niti kvalitetnog promišljanja politike, a primijetio sam i izostanak političke mudrosti, veliko nestrpljenje i agresiju”, kazao je Janadroković koji smatra da im se to neće isplatiti.

Vezano za oporbu također je neprihvatljivim ocijenio građenje političkog programa na netrpeljivosti prema predstavnicima srpske manjine, kao i relativiziranje događaja na Trgu Sv. Marka.

O novoj državnoj retorici vezanoj za Domovinski rat Jandroković je naglasio da sve što je ostalo nedovršeno iz Domovinskog rata trebaju danas rješavati institucije. Pritom je važnim ocijenio iskorake koji su učinjeni u ovoj godini naglasivši kako ne možemo vječno živjeti u prošlosti.