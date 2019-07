JANDROKOVIĆU JE ŽAO SVAKOG MINISTRA KOJI JE OTIŠAO: ‘Nikome nije lako. Svatko od nas se može zamisliti u toj situaciji’

Gordan Jandroković je dao intervju pa iznio svoja mišljenja o smjeni ministara, ali i o tome tko će pobijediti na predsjedničkim izborima

“Imat ćemo dovoljno ruku!”, kazao je danas predsjednik Sabora Gordan Jandroković novinarki RTL-a kada ga je pitala o izglasavanju novih ministara na izvanrednoj sjednici u petak. Osim novih ministara, zastupnici će morati glasovati i o dva potpredsjednika hrvatske Vlade. Prije toga, tijekom podneva, održat će se sjednice sedam matičnih saborskih odbora na kojima će premijer Andrej Plenković obaviti predstavljanje za nove članove svog kabineta te će se ondje raspravljati i o budućim ministrima o kojima će se glasati u 17 sati na plenarnoj sjednici.

U 8:30 sati na sastanku će se okupiti klubovi parlamentarne većine kako bi Plenković predstavio buduće članove Vlade. Uoči “velikog petka” za Vladu, Gordan Jandroković je dao intervju pa iznio svoja mišljenja o smjeni ministara, ali i o tome tko će pobijediti na predsjedničkim izborima.

Dovoljno ruku

Predsjednik Sabora najavio je da će doći svi HDZ-ovci i dići ruke za nove ministre. Naglasio je da odlazak ministara koje je SDP tražio ne znači “veliku koaliciju” jer je to “HDZ-ova autonomna odluka”. Tvrdi da im je bitno da se vide rezultati Vlade, međutim, Jandroković poručuje da je količina problema s kojima su se suočili neki ministri zagušila sve ono što je Vlada dobro radila.

Oporba i dalje inzistira na smjeni ministra zdravstva Milana Kujundžića, što Jandroković komentira riječima “Ovo je treća godina na izmaku, normalno je da se oporba pokušava nametnuti”. Kaže da su oni konačne odluke donijeli smatrajući da su ispravne te je naglasio da te odluke nisu lake, no oni su smatrali da su nužne i korisne za Vladu.

‘Tolušić je morao otići jer se dogodilo zasićenje’

Jandroković nije htio komentirati odlazak sada bivše ministrice regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijele Žalac u kontekstu stihova Vojka V. koje je on sam izrecitirao kada je Žalac prije nekoliko mjeseci rekla da ju netko iznutra sabotira. To se dogodilo kada je Mercedesom udarila dijete s vozačkom dozvolom koja je istekla prije tri godine. Kazao je da mu je žao svakog ministra koji je morao otići.

“Nikome nije lako. Svatko od nas se može zamisliti u toj situaciji. No, to ne treba shvaćati tragično. Ja sam glavni tajnik stranke, moja je zadaća brinuti o interesima HDZ-a, nažalost, nekad moram sudjelovati u odlukama”, komentirao je. Kada je riječ o bivšem ministru poljoprivrede Tomislavu Tolušiću, Jandroković je kazao da je otišao jer je “došlo do zasićenja”.

“Za neke se ministre jedan dio javnosti i medija uhvatio. No, nisu oni krivi, to je bila naša autonomna odluka. Žao mi je svakoga tko je morao otići. Nadam se da će naći prostora za politički rad”, kazao je uz komentar na činjenicu da je Tolušić i dalje potpredsjednik HDZ-a. Dodao je da se nada da će Tolušić nastaviti s političkim radom jer “ne završava život prestankom dužnosti ministra”.

‘Kolinda će pobijediti’

Na pitanje o tome boje li se u vrhu stranke reakcije smijenjenih ministra u Saboru, predsjednik Sabora odgovara: “HDZ je ključna stranka i vjerujem da će odgovornost biti prvo načelo kojim će se voditi i da neće ugrožavati vladajuću većinu”. K tome, Jandroković je uvjeren da će Plenković dobiti unutarstranačke izbore te naglasio da on osobno nema takve ambicije. Kaže da je uvjeren da su novi predloženi ministri dobar izbor zbog njihovih bogatih životopisa. No, uvjeren je i u predsjedničku pobjedu HDZ-ove kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović.

“Uvjeren sam da će Kolinda Grabar-Kitarović pobijediti na izborima. Svaka čast svakome od kandidata, ali sam uvjeren da je naša kandidatkinja najbolja. Znam kad će službeno objaviti svoju kandidaturu. Ona će vam reći kada je to”, kazao je.