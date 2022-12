Nakon što u Saboru u petak nije izglasana Odluka o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj u sklopu misije EUMAM, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je kako su oni koji su bili protiv, pokazali politički amaterizam i na njima će ostati povijesna ljaga.

"Oni koji su bili protiv odluke da se pomogne Ukrajini pokazali su politički amaterizam, ali su pokazali i ljudske slabosti, neetičnost, neljudskost. Ovdje smo mi danas trebali pokazati kao Hrvatski sabor, da podržavamo pravednu borbu ukrajinskog naroda za slobodu i neovisnost. To zastupnici koji su bili protiv te odluke nisu pokazali", rekao je Jandroković novinarima u Hrvatskom saboru nakon sjednice.

Hrvatska ipak neće u sklopu misije EUMAM na svom području obučavati ukrajinske vojnike, u skupinama po stotinjak u iduće dvije godine, odlučili su u petak saborski zastupnici, jer za tu Odluku nije glasala potrebna dvotrećinska većina od 101 zastupnika.

Jandroković je poručio i da će onim zastupnicima koji su bili protiv te odluke ostati povijesna ljaga i neka s njom žive. "Neka se propitaju i teret je sada na njima", kazao je.

Rezultat glasovanja nije poraz HDZ-a

Istaknuo je i kako rezultat glasovanja nije poraz HDZ-a, već poraz onih koji su bili protiv, ili koji se nisu imali hrabrosti uključiti u glasovanje, npr. SDP i Most.

Poručio je kako to nije bilo glasovanje, kako su ga neki pozicionirali, između toga podržavaju li Andreja Plenkovića ili Zorana Milanovića, već je to bilo glasovanje o tome - želimo li pomoći Ukrajini, koja je žrtva ruske agresije, ili ćemo stajati po strani i tako dati u stvari potporu Rusiji.

"Ovo je bila jedna važna odluka, ali isto tako i gesta", rekao je predsjednik Sabora. Ponovio je i kako ne može shvatiti one iz oporbe koji su bili protiv te Odluke ili one koji su se "kukavički isključili" jer će ta ljaga ostati na njima.

Jandroković smatra da će takva odluka utjecati i na određeni način, i na međunarodni položaj i ugled RH, ali i da ćemo politikama i odlukama koje ćemo donositi, održati pozitivan imidž koji ima naša zemlja.

Zamoljen za komentar tvrdnje SDP-a kako je Odluka neustavna, Jandroković je odgovorio kako je to floskula jer nitko nije argumentirao o kakvoj se neustavnosti radi. "Tu bombicu je u medijski javni prostor ubacio predsjednik Milanović, oni su ga slijedili kao i mnogo puta do sada, nekritički i politički nepromišljeno. I doveli su se u ovu poziciju u kojoj su sada", rekao je.

HDZ nije nikoga lovio po hodnicima i vršio pritisak

Jandroković se osvrnuo i na oporbene teze da je HDZ nekoga "lovio po hodnicima i vršio pritisak".

"Upravo suprotno. Do prije jedan ili dva dana govorilo se o preko sto zastupnika koji će podržati tu odluku. Međutim, neki od njih naglo su promijenili svoje mišljenje, tu mislim na neke od zastupnika Domovinskog pokreta i na zastupnika Fokusa (Dario Zurovec). Tu su bili ljudi koji su nas uvjeravali da oni smatraju da je po savjesti da podrže odluku o pomoći Ukrajini", kazao je.

Dodao je i kako ne zna što se to promijenilo u zadnja dva dana da su promijenili svoj stav.

Jandroković smatra kako oni nisu mijenjali svoje stavove prema onome što HDZ traži, nego su od onoga što je bilo dogovoreno i što se činilo izvjesnim - promijenili svoj stav i bili protiv odluke o pomoći Ukrajini.

Upitao je tko je to u zadnjim danima na njih utjecao da su oni odustali od podrške i bili protiv nje.

"Posebno mi je zanimljiv Domovinski pokret jer su iz njihovih redova najavljivali da će glasovati po savjesti. Nekoliko zastupnika. Međutim, jučer tijekom dana ta savjest odjednom je popustila pod nekom vrstom pritiska. A to pitajte njih", poručio je.

Zamoljen za komentar Vladine odluke da se povuče prijedlog za povećanjem plaća državnim službenicima kratko je odgovorio: To je politička odluka i dobra je to odluka.

Bačić optužio oporbu da su glasali za zlo

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić u petak je, nakon neuspjelog glasanja o uključenju Hrvatske u misiju EUMAM, kritizirao oporbu "zbog izostanka empatije i solidarnosti prema Ukrajini" te kazao da se glasalo između dobra i zla.

„Ovaj ishod glasanja svakako nije dobar i neće pridonijeti jačanju međunarodnog ugleda Hrvatske. Prije 30 godina bili smo izloženi sličnoj agresiji kao danas Ukrajina i sada kada smo u stanju i vojno pomoći Ukrajini dio oporbe, nažalost, nije podržao vojnu misiju", izjavio je Bačić nakon neuspjela glasanja. Ponosan je, kazao je, što je danas među 97 zastupnika koji su između zla i dobra izabrali dobro, između agresora i žrtve birali žrtvu i između slobode i rata birali slobodu.

Zahvalio je svim zastupnicima vladajuće većine, ali i Socijaldemokratima koji su podržali odluku o misiji, IDS-u i ostalim oporbenim zastupnicima koji su stali iza ove odluke.

'Razočaravajući stav kvazidomoljuba'

„Nije iznenadio stav SDP-a, koji je 1990-ih imao određenih posrnuća kada smo odlučivali o vlastitoj sudbini. Nije me iznenadio ni stav Zeleno-lijevog bloka jer sam pratio njihova posrnuća kada smo završavali pregovore s EU. No, ono što me razočaralo stav je kvazidomoljuba na desnom političkom spektru koji se busaju u prsa domoljublja, a danas kada je trebalo pokazati solidarnost i empatiju sakrili su se u mišju rupu”, poručio je.

Oni koji su danas glasovali za ovu odluku su za Ukrajinu, suosjećaju s njihovom žrtvom i spremni su im pomoći, a oni koji je nisu podržali, svakako nisu za Ukrajinu, ocijenio je Bačić.

Oni, dodao je, koji se zaklinju kako Hrvatski sabor mora biti vrhovno mjesto odlučivanja i vrhovni arbitar i kako je iznad Sabora samo Bog, danas su pokazali da je netko drugi iznad njih, a javnost jako dobro zna tko je to.

Bačić je ocijenio da će moskovski mediji i moskovska politika ovaj trenutak iskoristiti da pokažu da unutar EU postoji pukotina, i to od države i naroda koji nije bio međunarodno postavljen došli do toga da smo danas dosegnuli sve svoje strateške ciljeve – EU, NATO, Schengen i euro.

Danas su zastupnici iskazali stav o žrtvi Ukrajine i ukrajinskog naroda, ali i Rusiji i njezinoj agresiji na međunarodno pravo i međunarodni poredak, i o slobodi jednog naroda, smatra Bačić.

Najavio je da će Vlada RH, bez obzira na ovu odluku, nastaviti pomagati Ukrajini i vojno. Znam da su oči Ukrajine danas bile uprte u Hrvatski sabor i citiram Martina Luthera Kinga: „Nećemo pamtiti riječi svojih neprijatelja nego šutnju svojih prijatelja”. To je najbolja poruka onima koji su danas šutjeli, zaključio je Bačić.

'Putin će biti zadovoljan'

Vladajući i oporbeni zastupnici nastavili su se u petak žestoko prozivati i nakon što je bilo jasno da nije prošla Odluka o sudjelovanju u misiji EUMAM i o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, a Andro Krstulović Opara (HDZ) izjavio je da će zbog te odluke Putin biti zadovoljan.

Krstulović Opara se referirao na izjavu Peđe Grbin (SDP) da spomenuta Odluka nije 'glasovanje o pomoći Ukrajini, nego o pokušaju HDZ-a da u potpunosti ovlada Hrvatskom'.

'U tome niste uspjeli, ima hrabrih ljudi koji nisu podlegli emocionalnim ucjenama', rekao je Grbin, dodavši kako izražava žaljenje što su neki iz oporbe „pokleknuli“, odnosno glasovali za Odluku.