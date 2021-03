JANDROKOVIĆ O MAMIĆEVIM OPTUŽBAMA: ‘O njima nemam nikakva saznanja, ali očekujem da će to utvrditi nadležne institucije’

Šef Hrvatskog sabora nije htio komentirati optužbe Zdravka Mamića protiv sudaca već je pozvao institucije da to ispitaju i otkriju što se zbivalo

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je u petak kako očekuje da sve optužbe koje iznosi Zdravko Mamić na račun predsjednika Vrhovnog suda Đure Sesse i ostalih sudaca ispitaju nadležna državne institucije i otkriju što se zapravo događalo.

“Što se tiče tih optužbi, o njima nemam nikakve spoznaja niti saznanja, ali očekujem da će to utvrditi nadležne državne institucije”, rekao je Jandroković novinarima nakon sjednice Predsjedništva Sabora. Ako je bilo kršenja zakona, pogodovanja ili mita, to onda treba sankcionirati, istaknuo je.

Jandroković je rekao da on ne može govoriti što je od izgovorenoga istina, poluistina ili neistina. Priznaje međutim da ga brine što neki suci potvrđuju ono što Mamić govori. “To brine i naravno da taj dio pravosuđa mora brinuti i hrvatske građane”, naglasio je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

‘Tko ide protiv HDZ-a, ne može biti član’

O mogućem kandidiranju župana Sisačko-moslavačke županije Ive Žinića na lokalnim izborima, Jandroković je rekao da je HDZ-ov kandidat Ivan Celjak te poručio da kada netko od članova HDZ-a ide protiv HDZ-a, onda taj više ne može biti članom HDZ-a. Dijeljenje pogačica s logom HDZ-a djeci u vrtiću u Drnišu ocijenio je nepromišljenim činom.

Glasanje videovezom i za druge dijagnoze

Hrvatski sabor u petak je zaključio aktualnu sjednicu i zastupnici odlaze na stanku koja će trajati do 7. travnja kada se vraćaju u zastupničke klupe. Radit će sve do 15. srpnja uz jednu stanku u tjednu pred lokalne izbore, od 7. svibnja do 19. svibnja, izvijestio je Jandroković i dodao da su na dnevnom trenutno 73 točke. Predsjednik Sabora najavio je također mogućnost da se osim zastupnicima koji imaju covid-19 i zastupnicima koji imaju neke druge bolesti omogući sudjelovanje na sjednicama i glasovanju video-vezom.