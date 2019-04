JANDROKOVIĆ O EUROPSKIM IZBORIMA: ‘Svi na listi bit će članovi HDZ-a’

Na novinarsko pitanje kad će se objaviti HDZ-ova izborna lista, glavni tajnik Hrvatske demokratske zajednice rekao je da će to sigurno biti do roka 9. travnja

Glavni tajnik Hrvatske demokratske zajednice i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković susreo se u utorak u Rijeci s članovima primorsko-goranske županijske organizacije HDZ-a u sklopu priprema za europske izbore, a kako je rekao, posebna pozornost u kampanji posvetit će se “mladima, novim tehnologijama i Europi nove generacije.”

HDZ JOŠ NIJE DEFINIRAO LISTU ZA EU IZBORE, ALI JANDROKOVIĆ TVRDI: ‘Na njoj će biti najbolji kandidati’

‘Svi na listi bit će članovi HDZ-a’

Prije sastanka sa članovima stranke Jandroković je rekao da će razgovarati o izbornoj strategiji i programu te da će se dogovoriti o izbornim aktivnostima. “Očekujem da ćemo se odlično spremiti kako bismo osvojili pobjedu. Sigurno ćemo biti najjača politička stranka na ovim izborima te očekujem da će i ova županija dati značajan doprinos i da će i ovdje HDZ biti najjača politička stranka“, rekao je Jandroković.

Na novinarsko pitanje kad će se objaviti HDZ-ova izborna lista, rekao je da će to sigurno biti do roka 9. travnja.

“Do kraja ovog tjedna održat će se sastanci svih stranačkih tijela, Predsjedništva, Nacionalnog vijeća i Središnjeg odbora, koja su zadužena za određivanje programa, strategije i liste”, rekao je Jandroković. Kako je dodao na listi će biti vrlo kvalitetne kandidatkinje i kandidati, voditi će se računa o njihovom poznavanju EU, “a oni će itekako morati voditi računa o tome kako Hrvatska može štititi svoje interese unutar EU, a na listi će biti ravnomjerno zastupljeni svi dijelovi Hrvatske.”

Svi na listi bit će članovi HDZ-a, rekao je Jandroković odgovarajući na novinarsko pitanje. Upitan na kojim će temama biti naglasak kampanje, Jandroković je rekao da će kampanju voditi pozitivno, da će naglasiti koje su prednosti članstva Hrvatske u EU a to su izdašna financijska sredstva, zaštita nacionalnih interesa i sigurnost Hrvatske. Posebna pozornost će se posvetiti mladima, novim tehnologijama i Europi nove generacije, rekao je.

PLENKOVIĆ UOČI IZBORA ZA EU PARLAMENT NAHVALIO HDZ: ‘Ovo je važna izborna utakmica’

Butković: Jadrolinija nije od EK tražila izuzeće od javne nabave, to mora tražiti Ministarstvo gospodarstva

Ministra mora, prometa i infrastrukture i predsjednika Županijske organizacije PGŽ HDZ-a Olega Butkovića novinari su pitali je li Jadrolinija išla sa zahtjevom Europskoj komisiji da se izravnom pogodbom ureduje nabava novih brodova od hrvatskih brodogradilišta, a on je odgovorio „Što se tiče izuzeća od javne nabave Jadrolinija to nije zahtijevala, to mora zatražiti Ministarstvo gospodarstva“.

“U Jadroliniji postoji potreba nabave novih brodova jer je flota već polako zastarjela. S obzirom na financijske mogućnosti i stabilnost tvrtka planira ići u nabavu brodova i to je nužno“, rekao je Butković. Također je rekao kako će se sljedećih dana vidjeti s ministrom gospodarstva Darkom Horvatom i stručnim ljudima u njegovu ministarstvu “kako će se to razvijati“,

Na pitanje kad se očekuje da ministar Horvat podnese takav zahtjev, Butković je rekao da se to mora pitati Horvata.

“Intencija svake vlasti, pa tako i ove jest da se brodovi grade u Hrvatskoj. No, ako postoji postupak javne nabave ne možemo isključiti nekoga iz druge države, zna se kakva su pravila javne nabave i to moramo poštivati“, zaključio je Oleg Butković.

‘Hrvatska brodogradilišta imaju znanje i iskustvo koje Jadroliniji treba’

Ministar Horvat, gostujući u Novom danu na N1 komentirao je obnovu flote Jadrolinije te rekao kako postoji opcija da to bude učinjeno u hrvatskim brodogradilištima.

“Jadrolinija, siguran sam, imat će potrebu rekonstruirati ili graditi svoju flotu. Činjenica da će se otvarati javni natječaj, dovodi nas u situaciju da se ti brodovi moraju ugovarati po uvjetima natječaja, znači da bi se Jadrolinija morala izuzeti iz procesa javne nabave, ali takvu suglasnost moramo dobiti od Europske komisije”, rekao je Horvat.

A iz Jadrolinije su za N1 odgovorili kako hrvatska brodogradilišta imaju znanje i iskustvo koje Jadroliniji treba te će, ako bude izuzeta iz sustava javne nabave, taj partnerski odnos svakako biti efikasniji na obostrano zadovoljstvo”.