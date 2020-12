JANDROKOVIĆ OTKRIO BI LI PRIJAVIO NEKOGA TKO RADI TULUM S PUNO LJUDI: ‘Zar je vrijedno napiti se, a da onda netko umre?’

‘Meni je bitno da donesemo zakon koji će štititi zdravlje naših građana’, kazao je Jandroković

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković gostovao je u RTL-u Danas dok je u Saboru trajala rasprava o izmjeni zakona kojima se uvode kazne za kršenje mjera vezanih za suzbijanje širenja koronavirusa.

Argumenti oporbe su da zahtjevaju aktivaciju članka 17. i traže da se izmjene zakona donesu dvotrećinskom većinom. Zašto ne poslušate njihove argumente?

Ne slažem se s tim stavom. Ustavni sud je na sličnu kritiku koju je davala oporba, pa i na njihove zahteve prema Uskavnom sudu da se očituju, jasno kazao da je sve u skladu s Ustavom i zakonom. Budući da ovdje nema novih mjera i novih ograničenja slobode građana smatram da nema potrebe za dvotrećinskom većinom.

No Ustavni sud je odlučivao dok ove mjere nisu bile aktivne. Ovo su ipak nove mjere…

Ali nema proširenja nikavih ograničenja. U onom slučaju smo imali razne restrikcije, imali smo i kazne, ovdje se samo taj krug definira za još neka postupanja, ali ne zalazi u prostor da bi morali ići na aktivaciju članka 17.

Ali ljudska prava i slobode su tu. Govorimo o tome da se ljudi ne mogu okupljati, kazne više nisu samo za kršenje samoizolacije nego i za nenošenje maski…

Sve je pokriveno člankom 16. i Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Ako oporba misli drugačije imat će mogućnost tražiti od Ustavnog suda da se očituje.

Mislite li da će to napraviti?

Vidjet ćemo. Meni je bitno da donesemo zakon koji će štititi zdravlje naših građana. Stav je većine da to treba učiniti što prije. Mislim da se ovdje više radi o njihovom pokušaju da političkim sredstvima udare na vladajuću većinu i Vladu, nego o stavnoj potrebi da se te stvari reguliraju člankom 17.

No ne živimo u normalnom stanju. Kako biste ga vi doživjeli, nije redovno?

Zato smo i aktivirali članak 16. koji i regulira takva stanja, a Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti propisane su mjere koje se u takvim situacijama poduzimaju. Moglo se i sud bi odlučio da treba aktivirati članak 17. već u onom prošlom njihovom zahtjevu. A ovdje nema proširenja ograničenja ljudskih prava ni sloboda pa nema potrebe za aktiviranje članka 17.

Plan je da se o izmjenama zakon glasuje u petak. Kad možemo očekivati prve kazne?

Plan je da se glasa u petak, imamo većinu i već će taj dan tekst izaći u Narodnim novinama. Primjena ide od subote. Nije smisao samo u kaznama. One su donesene zbog manjeg dijela ljudi koji se ne drže zakona. Velika većina građana Hrvatske poštuje već sada one mjere koje su nužne kako bi zauzdali epidemiju i te mjere se donose kao dodatno sredstvo da bi se smanjio broj zaraženih i umrlig.

Kako ćete se vi od subote postaviti ako primijetite da se kod vaših susjeda okupilo više od desetero ljudi u nečijem stanu?

Upravo pratim taj proces fetišizacija partija i tuluma, više od 10 ljudi u stanu. Trenutno imamo dva svijeta – jedan je svijet bolnice i svijet umrlih i teško bolesnih ljudi, svijet liječnika, sestara i drugog osoblja koje daje zadnje atome snage da bi sačuvali ljudske živote, i s druge strane, možda će se neki naljutiti, ali za mene je to obijesno postupanje ako sada u ovome trenutku moramo imati više od deset ljudi u stanu, imati fešte, tulume. To mi je s jedne strane zaštita prava na život, a s druge strane prava na zabavu. Živimo u vremenu gdje ćemo pravo na zabavu ostaviti malo po strani, pričekati bolja vremena. Pozvat ću sve da to ne čine.

Vi biste prijavili susjeda ako posumljate da ima više od 10 ljudi?

Je li to kršenje zakona?

Da, zato vas i pitam…

Biste li prijavili nekoga tko krade u dućanu. Prijavio bih jer smatram da je kršenje zakona i što smatram da je ugrožavanja zdravlja i života drugih građana. Takvim ponašanjem zaista možemo ugroziti zdravlje drugih osoba. Pa zar je vrijedno organizirati jedan tulum, raditi feštu i napiti se, a to onda može uzrokovati to da netko umre. Jako sam sada drastičan, ali upravo o tome se sada radi. Pozivam sve da se strpe određeno vrijeme. Znam da nije nikome lako. Ovo je vrijeme sada Adventa, Božića i Nove godine i ljudi bi se željeli družiti. Ali bilo je ovakvih situacija, bilo je ratova, bolesti i teških kriza i sve je to čovjek prošao. Traži se od nas strpljenje, odgovornost i solidarnost i to je prioritet. A ne hoće li imati tulum ili ne. Bitno je osigurati da funkcionira zdravstveni sustav i da umire što manje ljudi, da doktori i sestre mogu raditi.