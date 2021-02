JANDROKOVIĆ O DALIĆ NA ČELU PODRAVKE: ‘Nije ničim zadužila premijera, vlasnici tvrtke odlučili su da je ona najbolje rješenje’

Jandroković je, upitan zašto onda Dalić nije ostala u Vladi ako je bila dobra, ustvrdio da je to bilo drugo vrijeme – vrijeme krize oko Agrokora

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je u četvrtak kako nova predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić nije ničim zadužila premijera Andreja Plenkovića već su vlasnici te prehrambene tvrtke kroz Nadzorni odbor odlučili da je ona najbolje rješenje.

“Ne bih rekao da ga je nečim zadužila, nego su vlasnici Podravke kroz Nadzorni odbor odlučili da je ona najbolje rješenje”, rekao je Jandroković u intervjuu za Dnevnik Nove TV upitan čime je Martina Dalić zadužila premijera da je sada poslana u Podravku.

Nadzorni odbor Podravke u srijedu je imenovao Dalić predsjednicom Uprave te prehrambene kompanije.

ZABORAVLJENA EPIZODA: Kuhali knjige i izmišljali poslove, a banka pod vodstvom Martine Dalić im je pumpala lovu i izgubila milijune

Zašto Dalić nije ostala u Vladi ako je bila dobra? ‘To je bilo drugo vrijeme’

Jandroković je, upitan zašto onda nije ostala u Vladi ako je bila dobra, ustvrdio da je to bilo drugo vrijeme – vrijeme krize oko Agrokora. “Tada smo mislili da će to biti najgori i najveći problem s kojim se Vlada suočila. Nažalost, kasnije su došli potresi i pandemija”, kazao je. Naveo je i kako je to bilo vrijeme kada je trebalo spasiti Agrokor i taj proces je, kazao je, uspješno završen.

“Nažalost, na rubovima tog procesa dogodile su se neke stvari koje su uzrokovale onda i političku krizu”, rekao je. Podsjetio je i kako je tada bio glavni tajnik HDZ-a te je predosjetio da su počeli vrlo oštri napadi na Vladu, premijera Plenkovića i HDZ i upozorio je da stvari ne idu u dobrom smjeru.

“Mislim da je to bila moja dužnost. Ali, isto tako valja naglasiti i da je taj proces uspješno okončan. Bilo je važno sačuvati radna mjesta, sačuvati Agrokor, dobavljače. Sada kada je prošlo već nekoliko godina zaboravljamo kontekst. Sasvim sigurno tako će biti i kada prođe pandemija”, poručio je.

KOPRIVNIČKI GRADONAČELNIK O DALIĆ NA ČELU PODRAVKE: ‘Na kraju se sve svede da netko nekoga pita kaj bi ti štel biti? Ovaj kraj se ništa ne pita…’

‘Njezino imenovanje ne bih vezao s političko-ekonomskom dramom oko Agrokora’

Jandroković je ponovio kako je odluka o imenovanju Dalić odluka vlasnika, odluka Nadzornog odbora i ljudi koji tamo sjede. “Procijenili su da je ona dobro rješenje i ne bih to vezao s onom političko-ekonomskom dramom koju smo imali oko Agrokora”, poručio je.

Jandroković je rekao i da oporba iz dana u dan bira teme i radi spinove te pokušava nametnuti nešto što bi oštetilo poziciju HDZ-a i Vlade. “Ali toliko su po mom mišljenju bezidejni i toliko su slabiji nego što je HDZ u smislu svojih političkih pa i intelektualnih kapaciteta”, kazao je. Drži da to što čini oporba, niti njima donosi političke bodove, a nije baš ni korisno za RH.

Okolnosti na hrvatskoj političkoj sceni su brutalne

Upitan je li i retorika premijera Plenkovića primjerena jer nema niti jedne oporbene stranke o kojoj on lijepo misli, Jandroković je rekao da je Plenković na početku mandata bio vrlo tolerantan i lijepo se i umjereno izražavao, ali su ga očito okolnosti učinile takvim.

“Nakon dugogodišnjeg iskustva, očito je da na poziciji predsjednika vlade teško da možete ostati nježan… Čovjek se s vremenom mijenja, politika je dinamika. Okolnosti na hrvatskoj političkoj sceni su brutalne i njegova retorika, po meni, uzrokovana je brutalnošću onih koji na njega nasrću. Tu mislim na kolege iz oporbe”, naglasio je.

Smatra kako je Plenković želio graditi neku drugu atmosferu u hrvatskom društvu, ponovio je kako je hrvatska politička scena gruba te se ponekad ne biraju sredstva – posebice na razini retorike. “On je samo uzvratio na isti način”, poručio je. Jandroković drži i da će premijer Plenković i predsjednik SDP-a Peđa Grbin sigurno zajedno sjesti u situaciji kada budu teme od interesa za RH i kada je

nužno da se glavni akteri dogovore.

Poručio je i kako ne očekuje nikakvih problema na sutrašnjem glasovanju o Hrvatskoj gospodarskoj komori. “Mi smo na 76 mandata, razgovarali smo unutar vladajuće koalicije nakon onoga što se dogodilo prošli petak i usuglasili smo se”, kazao je.

U ovom trenutku je važno biti strpljiv i izdržati

Jadroković je, upitan kako izdržati sadašnje epidemiološke mjere, poručio da nema čarobnog recepta već se to jednostavno mora izdržati. Poručio je i kako razumije vlasnike kafića i teretana koje su zatvorene, kazavši da je “takvo sada vrijeme”. “Želim da to što prije prođe i vjerujem da svi to žele. Stvarno je u ovom trenutku važno biti strpljiv i izdržati. Nema druge magične formule”, istaknuo je.

Jandroković je, upitan o kandidatu HDZ-a za zagrebačkog gradonačelnika, rekao da će u idućim danima i tjednima morati donijeti odluke za Zagreb. “Za ostale županije i glavne gradove uglavnom već znamo što ćemo učiniti, a ovdje ćemo provesti završne konzultacije”, rekao je. Smatra kako moraju pronaći kandidata kojeg će

ljudi doživjeti kao onoga koji može riješiti probleme.

Predsjednik Hrvatskog sabora rekao je i kako smatra da treba modernizirati rad u parlamentu, ubrzati rasprave te sve treba izgledati dinamički bolje nego sada.

Podsjetio je i na prijedlog HDZ-a da više u Saboru nemaju ovakvo aktualno prijepodne već da svaki mjesec imaju sat vremena u kojem bi se razmjenjivala mišljenja između zastupnika i predstavnika vlade. “Mislim da bi to bio bolji model, ali i o tome moramo provesti konzultacije i moramo dobiti konsenzus”, kazao je.