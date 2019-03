JANDROKOVIĆ O BLEIBURGU: ‘Tamo su ubijeni ljudi bez suda i presude, radilo se o zločinu i tragediji. Ljevica mora shvatiti’

Na novinarski upit može li se očekivati zajednička komemoracija u Jasenovcu ove godine, Jandroković je dogovorio da bi to bilo dobro

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković ponovio je u subotu u Splitu da će Hrvatski sabor biti pokrovitelj komemoracije na Bleiburgu, dodavši da su tamo ubijeni ljudi bez suda i presude, da se radilo o zločinu i tragediji i komemorira se žrtvama, a upitan o Jasenovcu rekao je kako će država i ove godine obilježiti i komemoraciju u Jasenovcu, te je pozvao sve da se uključe da se to zajednički obilježi.

‘Oni na ‘lijevoj’ strani političkog spektra moraju shvatiti da se tamo dogodio zločin’

Jandroković je ponovio da će Hrvatski sabor biti pokrovitelj ovogodišnje komemoracije na Bleiburgu.

“Mi smo dužni iskazati poštovanje prema žrtvi, tamo su ubijeni ljudi bez suda i presude, radilo se o zločinu i tragediji i moraju svi prihvatiti tu povijesnu istinu. I oni na ‘lijevoj’ strani političkog spektra moraju shvatiti da se tamo dogodio zločin. Ne mogu prihvatiti one koji govore o tome da je to bila odmazda, da je to bilo nešto što je prihvatljivo. I poraženi vojnici zaslužuju suđenje, oni su ubijeni bez suda, dakle radi se o zločinu i mi smo kao država dužni komemorirati tu žrtvu,” rekao je novinarima predsjednik Hrvatskog sabora i glavni tajnik HDZ-a Jandroković prije sastanka s proširenim Predsjedništvom HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije.

Dodao je da bi isto tako poručio “i onima na ekstremnoj desnici, koji pokušavaju taj događaj iskoristiti kako bi pokušali relativizirati zločine ustaškog režima, da je to neprihvatljivo i to osuđujemo.”

“Bleiburg je mjesto na kojem komemoriramo žrtvu,” poručio je Jandroković.

‘Država će na primjeren način obilježiti i komemoraciju u Jasenovcu’

Na novinarski upit može li se očekivati zajednička komemoracija u Jasenovcu ove godine, Jandroković je dogovorio da bi to bilo dobro.

“Svakako, bilo bi dobro, jer se i tamo radi o komemoraciji žrtava. To su isto tako ljudi koji su nevini ubijeni zbog svoje nacije, vjerskog i političkog uvjerenja, radilo se o teškom zločinu i mi ćemo ga kao država obilježiti na primjeren način. Pozivam sve da se uključe i da zajednički obilježimo tu komemoraciju,” kazao je predsjednik Sabora.

Na dodatni novinarski upit hoće li biti “jedna ili dvije kolone,” odgovorio je riječima: “Uvijek bi bilo dobro da bude jedna kolona i pozivam sve da shvatimo što je bila povijesna istina, i da zajednički iskažemo poštovanje prema žrtvama.

Upitan o današnjem prosvjednom okupljanju u Zagrebu inicijative #Spasime, kojim se iskazuje solidarnost sa žrtvama nasilja u obitelji i traži od države da ih adekvatno zaštiti, Jandroković je kazao kako su prosvjedi demokratsko pravo, te se moramo naviknuti da građani koji su nečim nezadovoljni, imaju pravo na prosvjed.