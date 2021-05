‘Ne bih prejudicirao, ali što se tiče gospođe Đurđević, tu smo potpuno jasni. Ona neće dobiti potporu vladajuće većine’, rekao je Gordan Jandroković

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković za RTL Danas je komentirao sukobljene stavove predsjednika Vlade i države te aktualne nesuglasice. Također, govorio je o Vrhovnom sudu, opozivu ministra zdravstva Vilija Beroša te koaliciji s Miloradom Pupovcem.

Gordan Jandroković prije četiri godine po prvi puta postao je predsjednik Sabora. Trenutno najaktualnije pitanje u Hrvatskoj odnosi se na izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda. Jandroković je rekao da stavljanje te točke na dnevni red i raspravu ovisi samo jednim dijelom o njemu.

IZBOR PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA: Sve je izgledniji i treći javni poziv, Milanović i Plenković kad-tad će se morati dogovoriti

O izboru čelnika Vrhovnog suda

“DSV je zaprimio kandidature. Koliko sam informiran, vjerojatno će ih sutra uputiti uredu predsjednika Republike, oni će nakon toga poslati to na mišljenje odboru za pravosuđe hrvatskog Sabora i Općoj sjednici Vrhovnog suda. Kada oni daju mišljenje, vraćaju to u Ured predsjednika i onda predsjednik Republike predlaže Saboru svoga kandidata”, rekao je.

Predsjednik Republike Zoran Milanović potvrdio je da će predložiti Zlatu Đurđević. Upitan je li njegov stav ostao nepromijenjen, Jandroković je rekao da će pričekati da dođe prijedlog. “Možda će netko imati tako dobar program i uvjeriti predsjednika da je možda bolji kandidat. Ne bih prejudicirao, ali što se tiče gospođe Đurđević, tu smo potpuno jasni. Ona neće dobiti potporu vladajuće većine”, potvrdio je te dodao da je usprkos tome što je ovoga puta ispoštovala proceduru, “sudjelovala u nezakonitoj proceduri koju je pokušao nametnuti predsjednik Republike i to ju diskvalificira”.

“Smatram da nije trebala sudjelovati u onome što je Milanović pokrenuo, mogla je sačekati novi javni poziv. Tada bi sve bilo drugačije, ali ovako nije i Milanović joj je napravio medvjeđu uslugu”, rekao je odgovarajući na pitanje smatra li da je Đurđević kolateralna žrtva. “S obzirom da je sudjelovala u nezakonitoj proceduri, meni je to dovoljan razlog. Ne samo moj razlog, nego razlog većine saborskih zastupnika. To će pokazati vrijeme, a njezinom radu možemo drugi put”, zaključio je.

NOVI POKUŠAJ IZBORA PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA: Do sinoć su došle tri kandidature, pogledajte o kome je riječ

MILANOVIĆ PONOVNO RASPALIO PO PLENKOVIĆU: ‘Zvao sam da položimo vijence. Zbrisao je k’o zadnja vjeverica. Jel’ tak’?’

Prepucavanja Pantovčaka i Banskih dvora

Jandroković se osvrnuo i na prepucavanja Pantovčaka i Banskih dvora. “Ja nastojim ignorirati te neprimjerene izjave i ponašanje predsjednika kojeg ja više ni ne gledam kao predsjednika nego kao nekog klauna, koji iz dana u dan zabavlja hrvatsku javnost. Njegove izjave su za mene neprimjerene i fakat me nije briga šta on o meni misli, govori. Opće me to ne zanima. Nemojte me više ništa o njemu pitati, jer ne želim ništa više o njemu reći”, rekao je te dodao “neka se ponaša pristojno, pa onda možemo razgovarati”.

Upitan kako država na takav način može funkcionirati, Jandroković je rekao da to nije do njega. “Ja sam mjesec dana pokušao ne govoriti ništa i ne odgovarati, on je u tih mjesec dana govorio ružno, ne samo o meni nego i o drugim kolegicama i kolegama, o novinarima, o znanstvenicima, o političarima i o sucima. On nek’ se tako razgovara s kim hoće, s nama neće”, poručio je.

PLAMENI JAZAVAC I NILSKI KONJ – A SADA KENNEDY, HRUŠČOV, STOJADINOVIĆ..: Povjesničar otkriva što se krije iza ovih usporedbi

O inicijativi za opoziv ministra Beroša

Komentirao je i oporbenu inicijativu za opoziv ministra Vilija Beroša. “Obranit ćemo ga ovdje u Saboru. Kao i deset puta do sada, inicijative oporbe bile su promašene i ovoga puta neće dobiti većinu za ono što žele tako da će ministar Beroš ostati ministar i nakon njihove inicijative za njegovim opozivom. Njihov prijedlog došao je jučer, odmah smo ga uputili u Vladu. Vlada ima 8 dana da odgovori, to će biti vjerojatno idući četvrtak. Moja obaveza je da tu točku dnevnog reda stavim na raspravu i glasovanje između 7. i 30. dana od dana kada je predložena. S obzirom da su izbori, možda je bolje tu temu ostaviti nakon izbora”, rekao je Jandroković.

“Čini mi se da je ipak više dobrog što se veže uz ministra Beroša. Bilo je određenih propusta, međutim sada je cijepljenje ubrzano krenulo, smanjuju se i brojke novozaraženih. Vjerujem da će velika većina zastupnika u konačnici reći ‘da’ za nastavak rada ministra Beroša”, rekao je.

HDZ-OV ŽUPAN IVAN ANUŠIĆ: ‘Bio bih puno sretniji da nismo u koaliciji s ovakvim SDSS-om. Imamo problem u javnom prostoru…’

PLENKOVIĆ JE DOBIO SVOG ŠEFA OPORBE: Moćni župan je rijetka biljka u HDZ-u. Ne skriva se i ne boji se šefa. Preostala su samo tri scenarija

Koalicija s SDSS-om

Potpredsjednik HDZ-a Ivan Anušić je izjavio da bi “bio puno sretniji da nisu u koaliciji s ovakvim SDSS-om”. “Vjerujem da je to kolega Anušić rekao pod pritiskom lokalnih izbora i pritiskom koji ide prema predstavnicima srpske nacionalne manjine, prema gospodinu Pupovcu. Mi smo odabrali suradnju, ne samo sa srpskom, nego sa svim nacionalnim manjinama. Treba graditi duh zajedništva i tolerancije. Svi koji sudjeluju u koaliciji moraju voditi računa da ne povrijede osjećaje one druge strane. Ponekad se to dogodi, ali to možemo rješavati kroz razgovor”, rekao je.

“Imamo stabilnu većinu. Nju ćemo braniti vodeći računa da svi koji sudjeluju budu obzirni”, rekao je te dodao da stvari funkcioniraju dosta dobro. “Nijedna koalicijska suradnja nije idealna. Vjerojatno i drugima u koaliciji smetaju pojedine stvari koje čini netko drugi. Važnije je ono što nas veže. To je borba za gospodarske interese, protiv korone i obnova nakon potresa”, istaknuo je.

Jandroković je na kraju komentirao ostaje li Gabrijela Žalac dijelom predsjedništva HDZ-a. “Ona je izabrana nakon zadnjih izbora. Kad se steknu epidemiološki uvjeti, imat ćemo Sabor HDZ-a i bit će izabrani novi članovi predsjedništva”, rekao je te dodao da je vidio da se istraga proširila i na nju. “Ima dosta stvari koje nisu dobre, ali sačekajmo sve proceduralno”, zaključio je.

NE PRESTAJU CURITI INKRIMINIRAJUĆE PORUKE: ‘Ako mi ga središ, bit ću tvoj vječni dužnik. Bio bi mi to lijep poklon za rođendan…’