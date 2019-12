JANDROKOVIĆ NA VRUĆOJ STOLICI KOD GREGORET: U velikoj ‘prijetnji’ Kolindi vidi nešto slično zavjeri: ‘Jedna stvar je vrlo intrigantna…’

Jandroković je uvjeren da će aktualna predsjednica izboriti novi mandat na Pantovčaku

Predsjednik Hrvatskog sabora i premijeru posebno odani HDZ-ovac Gordan Jandroković gostovao je danas u RTL Danas gdje ga je intervjuirala Damira Gregoret.

Komentirao je predsjedničku kampanju, ali i još nekoliko aktualnih tema.

Intervju RTL-a prenosimo u cijelosti.

Ulazimo u sami finiš kampanje, a prema posljednjim istraživanju Promocija plus za RTL vaša kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović bilježi pad, i to je trend posljednji nekoliko mjeseci, dok istodobno vidimo rast njezinih izazivača.

Naša kandidatkinja još uvijek, a vjerujem da će tako biti i do kraja, ima najveći broj glasova i ima najveću potporu hrvatskih birača. Nismo zabrinuti. Vjerujemo da će u zadnjih deset dana kampanje biti svima jasno tko je tko u ovoj predsjedničkoj kampanji i da će naša predsjednička kandidatkinja ostvariti pobjedu.

Ako ne bude tako, tko će biti kriv? Hoće li odgovornost biti na vašem predsjedniku stranke, istodobno i predsjedniku Vlade, s obzirom da se on najviše angažirao u kampanji?

Bit će tako.

Na njemu će biti odgovornost?

Ne, nego će pobijediti naša kandidatkinja.

Ukoliko tome ne bude tako?

To su hipotetska pitanja. Uvjeren sam da će Kolinda Grabar-Kitarović pobijediti jer je najkvalitetnija kandidatkinja.

Sve je manja i manja razlika. Ona jest prva, ali radi se o statističkoj pogrešci kada govorimo o tri najjača kandidata…

Vidjet ćemo. Istraživanja su i zadnji puta kod europskih izbora pokazala da nisu potpuno pouzdana. Ono što mi znamo i radimo na terenu i što analiziramo, posve smo sigurni da će naša kandidatkinja biti najjača u prvom krugu.

Dakle, imate te vaše interne ankete HDZ-a i po njima bolje stoji predsjednica?

Neću vam govoriti o rezultatima, ali smo uvjereni da će Kolinda Grabar-Kitarović pobijediti.

Spomenuli ste europske izbore, hoće li biti “crnog labuda” na ovima?

Ne vjerujem. Postoji dosta snažna i kompaktna pozicija HDZ-a. Dakle, svi članovi vodstva HDZ-a jasno su dali do znanja da će se dosta zdušno i snažno boriti kako bi Kolinda Grabar-Kitarović ostvarila što je moguće bolji rezultat. Postoje podmetanja onih koji su izvan HDZ-a, koji se pokušavaju prikazati kao kandidati HDZ-a, no međutim neće uspjeti.

Mislite na Miroslava Škoru?

Sve koji se pokušavaju predstaviti kao kandidati HDZ-a smatram da to nije točno, to nije istina, a drugo, smatram da su građani već prepoznali takve pokušaje jer smo ih imali 2015. godine kada je Most i još pojedini ljudi koji su tada bili i unutar HDZ-a pokušali učiniti promjenu u pozicioniranju HDZ-a. Nisu to uspjeli pa tako neće uspjeti ni sada. Niti Škoro, a ni bilo tko drugi.

No, tu sad govorimo da sin prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, Stjepan Tuđman podržava Škoru. On sam je rekao zar ne vidimo da je Škoro zapravo HDZ-ov kandidat…

Kandidatkinja HDZ-a je Kolinda Grabar-Kitarović. Kandidat Škoro je kandidat Mosta, Grmoje, Bulja, Petrova, Zekanovića i svih onih ljudi koji su bili u prvom redu u dvorani Vatroslava Lisinskog. Ovdje se radi o lažnom predstavljanju. To su glavni podupiratelji Škore. Isti oni koji su 2015. godine pokušali izgurati HDZ s pozicije središnje stranke desnog centra. To im neće uspjeti. Radi se o lažnom predstavljanju jer naša kandidatkinja je Kolinda Grabar-Kitarović.

Stjepan Tuđman je član HDZ-a, a bio je na skupu…

Govorim vam o svim onim ljudima koji su podržavatelji Škore, a koji su igrali i igraju značajnu ulogu u njegovom pozicioniranju. Svi ključni ljudi HDZ-a čvrsto stoje iza naše kandidatkinje.

Sigurni ste u to? Prema našem zadnjem istraživanju 14 posto HDZ-ovaca namjerava zaokružiti Škoru…

To ćemo tek vidjeti. Škoro je napravio jednu manipulaciju. Ona je, po meni, bila i lukava, ali je neistinita. I bit će razobličena u ovih preostalih osam dana.

Na koji način?

Na način da pojasnimo našim biračima, ne samo HDZ-a nego svima, da je Škoro kandidat onih političkih snaga koje ne samo da ne pripadaju HDZ-u nego žele HDZ izgurati iz ovog političkog prostora u kojem se nalazi. To su u prvom redu Most, neke druge radikalno desne političke stranke…

Ali ima i HDZ-ovaca koji kažu da će podržati Škoru…

Još jedna stvar je vrlo intrigantna. Kandidata Škoru podržavaju i bivši lijevi predsjednici – Josipović i Mesić. Oni su o njemu vrlo pozitivno i pohvalno govorili. Vrlo neobično da postoji koalicija, usudio bih se reći, radikalno desnih, ekstremnih političkih snaga i bivših lijevih postkomunističkih predsjednika.

Je li to neka teorija zavjere?

Nije teorija zavjere, ali nešto tu ne štima. Kod nas je situacija vrlo jasna. Naša kandidatkinja je Kolinda Grabar-Kitarović.

Kada govorimo o onome što je rekao Škoro, citirat ću ga, mislite li i vi da se politika previše petlja u Crkvu?

To je neobična izjava i ne znam na što je Škoro mislio.

Jeste li se prepoznali? Rekao je politika, a vi ste sada predsjednik Sabora, a usto ste i glavni tajnik HDZ-a…

Što bih sada trebao reći. Da se politika miješa u rad Crkve? To je neozbiljna izjava. Crkva postoji već dva stoljeća i nikad nitko tko se pokušao umiješati u rad Crkve, a dolazio je iz političkih struktura, nije dobro prošao. Ne znam iz kojeg razloga tako nešto Škoro izgovara. To je netočno i nema nikakvog velikog smisla.

Realno, koliko ste zadovoljni kampanjom vaše kandidatkinje? Bilo je gafova, a posljednji je sudar s autobusom…

Općenito ću govoriti o kampanji, a kandidatkinju HDZ-a branit ću svim dozvoljenim sredstvima jer je protukandidati napadaju na vrlo nekorektan i nefer način. U tome sudjeluje i dio medija. Njoj se traži i pokušava pronaći i najmanja pogreškica, a drugi imaju velike potencijalne afere o kojima se nedovoljno govori. Cijela kampanja je bizarna, i to je bitno. Ona nema nikakvog sadržaja. Svodi se na to da potencijalni protukandidati Kolinde Grabar-Kitarović natječu se u tome tko će ju više uvrijediti, poniziti i oklevetati. Imate tri kandidata. Zorana Milanovića koji kao da se kandidira za prvog mrguda Republika Hrvatske, a ne predsjednika. Cijelo vrijeme je mrzovoljan, ljutit, bijesan i ništa lijepo u ovoj kampanji nije rekao. Imate kandidata Škoru koji se lažno predstavlja i kandidata Kolakušića koji kaže da je potrošio 12 kuna, a samo štand koji je imao za prikupljanje potpisa košta više od tisuću kuna. On ne govori istinu

Možete li biti konkretni? Kažete da ne vidite ništa sporno ni u izjavama predsjednice, stojite iza njezinih izjava? Konkretno, vidite li išta sporno da je zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću pjevala za rođendan, dala mu rođendansku tortu s grbom i na kraju još kazala da će mu nositi kolače ako završi u zatvoru?

To je predsjednička kandidatkinja i predsjednica kazala. Ali isto tako Zoran Milanović nije kazao tko ga je financirao zadnje tri godine.

Možete li odgovoriti na pitanje vezano uz vašu kandidatkinju?

Mogu, mogu. Ja neću odgovarati samo na pitanja o našoj kandidatkinji jer se njome svi bave. Ja ću se baviti protukandidatima jer me isto tako zanima kako je moguće da 2019. u demokratskoj Hrvatskoj jedan kandidat krije što je radio zadnje tri godine i kako je zaradio dva milijuna kuna.

To pitanje mu je postavljeno. Nije odgovorio, a građani će sami procijeniti je li im to dovoljno ili nije… VI imate vašu kandidatkinju i možete li odgovoriti na pitanje vezano uz Bandića?

To je meni puno veći skandal nego pojedini propusti…

To će građani procijeniti…

Dobro, ja ću o tome govoriti. Želim da se ta stvar rasvijetli.

Rekli ste. A sada mi možete odgovoriti konkretno na pitanje…

Svi analizirate i najmanji propust Kolinde Grabar-Kitarović, a svakome tko radi dogode se i propusti. Međutim, ti propusti su puno manji od onog dobrog što je Kolinda Grabar-Kitarović napravila za Hrvatsku.

Ovo s Bandićem mislite da je bio propust? Možete li biti konkretni?

Danas ako odete u svijet tri stvari će vam spomenuti ljudi s kojima razgovarate. Nogometnu reprezentaciju, turizam i Kolindu. Ona je za međunarodni ugled napravila jako puno, za razliku od njenih prethodnika – Mesića koji je davao dokumente iz arhive stranim novinarima i Josipovića koji je o Hrvatskoj govorio najružnije moguće stvari u Izraelu, u BiH optužio Hrvatsku da je agresor.

Gospodine Jandroković, je li mi možete odgovoriti. Već nekoliko minuta pokušavam dobiti odgovor…

I o tome treba govoriti, a ne samo tražiti dlaku u jajetu predsjedničkoj kandidatkinji HDZ-a.

Hoćete li odgovoriti na pitanje o Milanu Bandiću? Smatrate li da je to što je napravila bio propust?

Milan Bandić je gradonačelnik grada Zagreba, on je i čelnik parlamentarne stranke koja je dio vladajuće većine. Bandić nije pravomoćno presuđen, tako da je Bandić legitiman političar s kojim se treba i mora razgovarati.

Pa i nositi mu kolače u zatvor?

Predsjednica je objasnila da se tu radilo o određenoj ironiji na pitanje onih koji su željeli da ona prejudicira nečiju krivnju.

Zašto ona ne pristane na sučeljavanje?

Upravo zbog onoga o čemu sam govorio. Ova kampanja se pretvorila u vrijeđanje, ponižavanje i klevetanje.

No, u njoj se mogu sučeliti ideje i programi…

Koji programi? Jedini program koji je predstavljen je program Kolinde Grabar-Kitarović. Gdje su programi Zorana Milanovića ili Škore?

Boji li se predsjednica sučeljavanja?

Ne. Predsjednica će sva ta tri kandidata u nekom sučeljavanju spremiti u džep.

Kako mislite?

Tako što je bolja i kvalitetnija.

Kako će biti sučeljavanje, ako na njega ne pristaje?

Kada bi do toga došlo, ona je od njih apsolutno kvalitetnija i bolja.

Nikad to nećemo doznati jer neće biti sučeljavanja?

Doznat ćete. Građani će na kraju odlučiti i poručiti da je Kolinda najbolja.

Sigurni ste?

Sto posto.

Je li HDZ razjedinjen s obzirom na situaciju s Miroslavom Škoro, s obzirom na to da su unutarstranački izbori iduće godine i kada će se oni održati?

Dinamika je ovakva. Prvo su predsjednički izbori nakon toga su unutarstranački izbori i nakon toga parlamentarni izbori. Tu dinamiku može pokvariti jedino neki nepredviđeni događaj ili nelojalnost koalicijskih partnera.

Na proljeće ćemo znati novog predsjednika HDZ-a?

Ako se stvari odvijaju po planu o kojem sam govorio, predsjednički izbori unutar HDZ-a bit će u proljeće, a predsjednik će ostati Andrej Plenković.