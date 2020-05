JANDROKOVIĆ KOMENTIRAO UHIĆENJA HDZ-OVKI: ‘Ovdje nema odgovornosti politike, vidi se da se radi o individualnoj odgovornosti’

Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog sabora, na 30. obljetnicu konstituiranja pozdravio je rad institucija u slučaju uhićenja HDZ-ovih dužnosnica te odbacio teze o političkoj odgovornosti Vlade i HDZ-a za njihovo postavljanje na dužnosti

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u subotu je poručio da jučerašnja uhićenja, među kojima i uhićenja nekoliko HDZ-ovih dužnosnica, poput državne tajnice Josipe Rimac, neće stranci naštetiti uoči skorih izbora, kaže da se tu vidi da se radi o individualnoj odgovornosti.

“Ne vjerujem (da će naštetiti), zato što pravna država mora raditi, institucije su neovisne i dat ćemo punu potporu radu institucija”, rekao je Jandroković. “Podržavamo rad institucija hrvatske države, nitko nije iznad zakona, bio on član bilo koje stranke. Mislim da je to pokazatelj da institucije rade i u svakoj situaciji kada se prekrši zakon i dođe do zlouporabe položaja, posebno onih na političkim pozicijama, država treba raditi“, naglasio je.

Upitan jesu li HDZ i Vlada pogriješili imenovanjem Rimac za državnu tajnicu, Jandroković kaže da tu nema “odgovornosti politike“. “Ovdje nema odgovornosti politike, ako je to točno, ovdje se vidi da se radi o individualnoj odgovornosti, tako da bih ovo tretirao na taj način. Ne možemo preuzimati bilo kakvu kolektivnu odgovornost, ovdje se radi o pojedinačnim činovima za koje oni, ako jesu bili umiješani, moraju odgovarati“ poručio je.

