JANDROKOVIĆ KOMENTIRAO NOVINARIMA TAJMING PODIZANJA OPTUŽNICE KUSTIĆU: ‘Ne znam što mi želite reći ‘

Glavni tajnik HDZ-a i predsjednik Sabora Gordan Jadroković odgovarao je prije sjednice Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba na pitanja novinara i komentirao je podizanje optužnice protiv HDZ-ovog Marijana Kustića, komemoraciju na Bleiburgu i potencijalnu suradnju HDZ-a s Darko Milinovićem, nekadašnjim članom stranke, piše N1.

Moramo čekati prvostupanjske presude

Jandroković je ustvrdio kako “nije običaj da se daju ostavke kad se pokrene postupak”, te da “nema pravomoćne presude” kada su ga upitali za Marijana Kustića, HDZ-ovca protiv kojeg je podignuta optužnica zbog počinjenja kaznenog djela protiv sigurnosti prometa izazivanjem prometne nesreće u cestovnom prometu i koji je na nedjeljnim izborima u Ličko-senjskoj županiji dobio više glasova sa svojom listom nego Darko Milinović.

“Ja predstavljam Sabor i nije primjereno da bilo koga unaprijed osuđujem. Bilo bi dobro da se svi skupa naviknemo da pričekamo prvostupanjske presude”, rekao je Jandroković.

Na pitanja novinara kako to nije bio slučaj kada je bila riječ o požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića, glavni tajnik HDZ-a odgovorio je kako se radilo o specifičnoj situaciji – obiteljskom nasilju i morali su reagirati. Kada su ga upitali o tajmingu podizanja optužnice, što se dogodilo nekoliko dana nakon izbora, a ne prije njih, Jadroković je ustvrdio kako ne zna što mu žele reći.

“Na temelju čega tvrdite da nisu?”, uzvratio je protupitanjem na pitanje jesu li hrvatska policija i pravosuđe radili neovisno u ovom slučaju.

Predsjednik Sabora nije bio, kako piše N1, raspoložen odgovarati ni na pitanja o slučaju Žalac.

“Ponovno dovodite u situaciju sve nas koji želimo da pravna država funkcionira da odoka prosuđujemo je li netko nešto napravio u skladu sa zakonom. Ako nešto sumnjate, pitajte one na koje sumnjate. Druga stvar, mogla je ta optužnica ići i nakon formiranja vlasti. Kada DORH podiže optužnice, to je njihova stvar. Uvjeren sam da ova vladajuća većina ne vrši nikakav pritisak”, rekao je.

Komemoracija na Bleiburgu

Jandroković komentirao je komemoraciju na Bleiburgu koja je izazivala oštre prijepore između Karoličke crkve u Koruškoj i hrvatskih biskupa, te je naveo kako se o toj temi već više puta razgovaralo.

“Očekujemo da će nakon završetka dijaloga između biskupa biti utvrđena procedura kakva je moguća. Poznato je da se zabrana odnosi na biskupa koji ne može držati misu, ali može je držati svećenik. Vidjet ćemo što će biti narednih dana. Svakako će se održati komemoracija i Sabor će biti pokrovitelj”, rekao je i na pitanja vezana za organizaciju rekao kako je to pitanje za crkvene vlasti.

“Nama je primarni cilj da se komemorira žrtva. Apeliram na sve, kako one s lijeve strane koji negiraju da se zločin uopće dogodio, tako i one s desne strane koji bi željeli političke bodove i slaviti ustaški režim, da to nije dobro. To osuđujemo, ali želimo komemorirati žrtvu”, poručio je.

A na pitanje koju žrtvu, Jandroković je rekao: “Ubijene vojnike, djecu i žene koji su bez presude ubijeni na beskurpulozan način.”

Međutim, kada je komentirano da se radi o poraženim vojnicima izjavio je: “Mislite li vi da poražene vojnike treba ubijati bez suda? Svi zaslužuju da im se sudi.”

Vlast u Lici

Predsjednik Sabora komentirao je i izjavu političkog tajnika HDZ-a Lovre Kuščevića koji je rekao kako stranka u Lici neće surađivati donedavnim članom Darkom Milinovićem.

“Ako je politički tajnik tako rekao, što bi glavni tajnik imao drugačije mišljenje?”, upitao je Jandroković.

Kada je riječ o sukobu među ministrima oko Uljanika, šef Sabora smatra kako je najvažnije prvo znati točne brojke.

“Kad vidimo o kakvim se brojkama radi, možemo donijeti kvalitenu i dobru odluku. Ne bih volio nagađati”, rekao je naglašavajući kako će se voditi računa i o poreznim obveznicima.