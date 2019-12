Glavnog tajnika HDZ-a novinari su pitali za komentar jučerašnje izjave Grabar Kitarović da je u pregovorima sa stranim državama dogovorila da Hrvati odlaze u inozemstvo na obuku te da se potom vrate u Hrvatsku i od doma rade za 8000 eura plaće

Predsjednik Sabor i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković dao je u ponedjeljak izjavu u kojoj je komentirao aktualnosti u predsjedničkoj kampanji.

“Svi smo posvećeni da naša kandidatkinja Kolinda Grabar Kitarović pobijedi. Cijela stranka se angažirala, svi istaknuti članovi su se aktivirali. Uvjeren sam da će sve biti dobro za Kolindu”, rekao je Jandroković.

Neki istaknutiji HDZ-ovci kažu da bi one članove stranke koji će na izborima podržati Miroslava Škoru trebalo izbaciti iz stranke, a Jandroković komentira:

“U ovom trenutku nije potrebno govoriti o čistki jer sam uvjeren da iza Kolinde stoje dobronamjerni članovi stranke”, ističe šef Sabora.

‘Sve je više onih koji rade od kuće i dobro zarađuju’

Glavnog tajnika HDZ-a novinari su pitali za komentar jučerašnje izjave Grabar-Kitarović da je u pregovorima sa stranim državama dogovorila da Hrvati odlaze u inozemstvo na obuku te da se potom vrate u Hrvatsku i od doma rade za 8000 eura plaće, javlja Jutarnji list.

“Očito da se danas izmijenio način rada, posebno mlađih generacija. Koliko ja znam, sve je više onih koji rade od kuće i zarađuju bolje od onih koji odlaze na posao. Predsjednica je ostvarila izvanredne međunarodne veze u svom mandatu. Imala je brojne kontakte ne samo s političarima, već i s biznismenima, hrvatskom dijasporom… Vjerujem da je ostvarila kontakte koji mogu osigurati takve poslove”, rekao je Jandroković.

Jandroković se potom osvrnuo na izjave Zorana Milanovića, SDP-ovog kandidata s kojim već danima polemizira putem medija.

“On je danas trebao govoriti o franku, ali je bio toliko konfuzan i nervozan da je završio pričajući o meni. On ni danas nije rekao s kime radi. Da je rekao, ta polemika ne bi bila ni potrebna. Dakle, čovjek nešto mulja. Ovako se postavlja pitanje postoje li neki dugovi prema nekim ljudima. Ako postoje poslovne tajne zbog kojih to ne želi reći, onda ne može postati predsjednik Republike. On je svojim izjavama izazvao čak i sažaljenje gradonačelnika Prnjavora. Predsjednik s karakterom je takav da mu se rugaju čak i u Prnjavoru”, rekao je Jandroković.

‘Neću više polemizirati s Milanovićem’

“Ja s njim neću više polemizirati. Ja sam ovo pitanje otvorio zbog hrvatskih građana. A s obzirom na to da nije ništa rekao, postoji osjećaj sumnje”, rekao je šef Sabora.

Na kraju se osvrnuo na broj preferencijalnih glasove koje je osvojio na izborima 2016. godine zbog čega ga politički oponenti često napadaju.

“Kad sam 2015. godine vodio svoju preferencijalnu listu, osvojio sam 8100 glasova. Na izborima 2016. godine sam organizacijski odradio kompletnu kampanju, pripremu za parlamentarne izbore. Kako sam na listi bio iza predsjednika HDZ-a, bilo je normalno da sam dobio manje glasova”, izjavio je Jandroković.