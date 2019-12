JANDROKOVIĆ KOMENTIRAO BITKU ZA PANTOVČAK: ‘Ovo je jedna od najlošijih kampanja, i na trenutke pomalo bizarna’

‘Teme uglavnom nameću mediji koji žele biti atraktivni i onda ponekad pojedine teme zadominiraju, iako uopće nisu presudne niti jako važne za ishod predsjedničkih izbora’, smatra predsjednik Sabora

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković kazao je u petak kako je rad te institucije u protekloj godini u odnosu na EU parlamente bio “u sredini kada je u pitanju kultura i kvaliteta rasprava”, dok je novinare pozvao da u fokus stave ljude koji pripremaju kvalitetne rasprave, a čime bi rejting Sabora postao bolji.

“Apeliram da se u fokus stave ljudi koji se pripremaju i kvalitetno govore i tada će možda i image i rejting Sabora biti bolji nego danas. Ako u javnost, informativne emisije i na portale dolaze samo oni sadržaji koji nisu vezani za meritum, nego privlače pozornost negativnošću, tada i građani o Saboru imaju lošije mišljenje”, izjavio je Jandroković nakon božićnog domjenka u Saboru.

‘Neka kompetencija postane kriterij’

Građane je pozvao da analiziraju tko što nudi u budućnosti za kvalitetu njihova života te da kompetencija postane kriterij po kojem biraju predstavnike, a napomenuo i i kako je odgovornost političkih stranaka koga stavljaju na liste.

“Moramo naravno težiti tome da budemo bolji, a građani će dati konačnu ocjenu”, rekao je Jandroković osvrčući se na proteklu saborsku godinu.

Medijima je zamjerio jer “ne ignoriraju ono što nije važno i nema stvarni sadržaj te se svodi na atrakciju”.

Kritizirao medije

Na novinarsku primjedbu kako pred nekim stvarima ne treba zatvarati oči Jandroković je rekao kako on to ne čini i ne ljuti se na medije, nego pokušava definirati stanje u kojem se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet. “Politika je poprilično izbanalizirana i estradizirana i medijski prostor često dobivaju osobe koje nemaju stvari sadržaj ni političko znanje o temama važnim za građane, nego dobivaju prostor kroz atrakciju, negativnost, senzaciju i neprimjeren govor. Ali ako to donosi klikove, gledanost, ako se više čitaju novine takvi ljudi dobivaju prednost. To je nažalost tako, ne ljutimo se ni na koga, takav je svijet u kojem živimo”, ustvrdio je Jandroković.

Svatko od nas, kaže, ima svoju osobnu savjest i odgovornost i pokušava raditi svoj posao. “To je bar moje uvjerenje, na najbolji mogući način. Postoje zastupnici koji u Saboru provode jako puno vremena i dobro se pripremaju za rasprave i njih treba istaknuti, jer vrlo često prolaze mimo interesa javnosti, jer medijski prostor uzimaju oni koji su se izvježbali da atraktivnošću ili nekom neugodnom i čak nepristojnom porukom dobivaju prostor”, poručio je.

‘Govorio sam o eventualnim neplaniranim situacijama i nelojalnosti pojedinih partnera’

Jandroković je pojasnio i svoju jučerašnju izjavu u intervjuu RTL-u o dinamici izbora “prvo predsjednički pa unutarstranački izbori, a onda u jesen parlamentarni” kao i da “tu dinamiku jedino može pokvariti neki nepredviđen događaj ili nelojalnost kaolicijskih partnera”.

“Govorio sam o eventualnim neplaniranim situacijama i o nelojalnosti pojedinih partnera i ne bih nikoga prozivao, ali morao sam se ograditi za bilo kakvu nepredviđenu situaciju koja bi mogla eventualno dovesti do nečega što u ovom trenutku nije planirano”, pojasnio je Jandroković.

Ništa, kaže, ne poriče. “Bio sam vrlo jasan, dinamika je definirana. Kao i u svim drugim aktivnostima, tako i u politici postoje nepredviđene situacije i moje je mišljenje da se one ovoga puta neće dogoditi”, dodao je.

Upitan je li moguće da parlamentarni izbori budu prije unutarstranačkih kako bi se poboljšala pozicija predsjednika HDZ-a na njima Jandroković je rekao kako “nema tih namjera”.

‘Ovo je jedna od najlošijih kampanja’

Ponovio je i kako je po njegovu mišljenju ovo jedna od najlošijih kampanja i na trenutke pomalo bizarna, ne vodi se rasprava o idejama i programu kandidata, protukandidati aktualne predsjednice se služe uvredama, optužbama i tračevima. “Teme uglavnom nameću mediji koji žele biti atraktivni i onda ponekad pojedine teme zadominiraju, iako uopće nisu presudne niti jako važne za ishod predsjedničkih izbora”, smatra Jandroković. Naravno da bi kandidati trebali pokušati nametnuti teme od interesa hrvatskih ljudi, međutim mediji često prozivaju političare da nisu dovoljno ozbiljni i da govore o nebitnim temama, a to se često događa i u Saboru.