Nakon što je danas završilo redovito jesensko zasjedanje Hrvatskog sabora, a zastupnici otišli na odmor, predsjednik Sabora Gordan Jandroković održao je konferenciju za novinare na kojoj se, među ostalim, osvrnuo i na današnja zbivanja u sabornici. Kazao je da je Sabor ove godine zasjedao više od 820 sati i dodao da je to puno više od parlamenata u nekim susjednim zemljama. Iznio je i podatke o izrečenim stegovnim mjerama zastupnicima.

“Napravljena je komparativna analiza od 2015. do 2021.. Ove godine je izrečeno 1057 stegovnih mjera, uglavnom povezanih s povredom Poslovnika. Institut povrede Poslovnika trebalo bi urediti i spriječiti dio zastupnika da ga zloupotrebljavaju”, kazao je Jandroković.

'Dio zastupnika ne shvaća ozbiljno svoju dužnost'

Najavio je da će za proljetno zasjedanje biti donesen etički kodeks.

“Ovaj saziv Sabora je u smislu zrcaljenja društvenih odnosa najreprezentativniji do sada. Ima ponekad vrlo radikalnih stavova, koji nailaze na žestoku kritiku ostalih zastupnika i zastupnika, a moj stav je da je svatko izabran, pa i kad govori stvari koje nisu prihvatljive široj publici, ipak govori stav određenog dijela birača”, rekao je Jandroković.

Dodao je da dio zastupnika svoju dužnost ne shvaća ozbiljno.

“I danas je u Saboru bilo puno teških riječi. Morao sam davati opomene. Danas je stvarno bio udaraca ispod pojasa i čini mi se da dio zastupnika ne shvaća dovoljno ozbiljno svoju poziciju, jer ako šalju poruke mržnje, poruke nasilja bilo verbalnog ili fizičkog, takvu poruku šalju i ljudima koji ih slijede. Nekontrolirani izljev emocija, verbalno ili fizičko nasrtanje na drugu osobu može potaknuti i osobu na cesti da nasrne na nekoga drugog i to trebamo spriječiti”, rekao je predsjednik Sabora.

'Nećemo dozvoliti da nam se lijepe etikete'

Na pitanje vidi li Most kao političku opciju koja pridonosi polarizaciji društva, Jandroković je kazao da je “dio Mostovih zastupnika izgubio živce”. Upitan o uhićenjima u Kutini, gdje je uhićen gradonačelnik i bivši HDZ-ovac, Jandroković je rekao da on više nije član HDZ-a.

“Jedna je od glavnih debata koje se vodi u društvu rade li institucije koje se bave progonom u interesu HDZ-a. To je sasvim sigurno da ne rade, oni se bave progonom onih koji zakone krše, a ako su to članovi HDZ-a, onda i njih. Tijela progona očito rade svoj posao, jer da su naši članovi zaštićeni, onda se ovo ne bi događalo. Nećemo dozvoliti da nam se tako olako lijepe etikete i da nam dio zastupnika oporbe dijele takve etikete. Onaj tko krši zakon, mora biti spreman na to da će ga tijela goniti”, rekao je Jandroković.

Za mjere borbe protiv koronavirusa, rekao je da vrijede za sve i da političari nisu izuzeti od njih.

“Kuda će ići inspektori, to je njihova stvar. Ne mislim se miješati u njihov rad. Sabor je donio zakon i očekujem da će ga se svi pridržavati”, rekao je Jandroković.

U današnjoj burnoj raspravi u saboru, Jandroković je zastupnicima izrekao niz opomena, a mnogi su zbog tri dobivene opomene dobili zabranu govora. Posebno je buran bio skob zastupnika Mosta s SDP-ovim Peđom Grbinom pri čemu su izrečene vrlo teške riječi.