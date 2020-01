JANDROKOVIĆ JE UVIJEK UZ ŠEFA, ALI ŠTO JE TO BILO SINOĆ? Dva čudna poteza za nekoga tko je HDZ-u ‘preživio’ već četiri čelnika…

Gordan Jandroković je na visokim funkcijama unutar HDZ-a preživio vladavinu četiri predsjednika stranke, a svojim je jučerašnjim izjavama dao do znanja kako nije zadovoljan načinom na koji je vođena kampanja Kolinde Grabar Kitarović

Na predsjedničkim izborima u nedjelju došlo je do preokreta. Novim predsjednikom postao je Zoran Milanović s 52,67 posto osvojenih glasova, prema podacima Državnog izbornog povjerenstva. Tako, usprkos uvjerenju HDZ-a i drugih stranaka koje su joj dale podršku, Kolinda Grabar Kitarović nije uspjela osvojiti još jedan mandat na Pantovčaku.

Već tijekom izborne noći na vidjelo je izašla nesigurnost, pa i nesloga, u redovima HDZ-a, a u tome je prednjačio predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Osim što je pomirljivo rekao kako će analizirati što se dogodilo na predsjedničkim izborima te dodao kako treba respektirati volju građana za promjenom, Jandroković je dao neke zanimljive izjave.

“U drugom krugu vodili smo kampanju desniju od onoga što je politika sadašnjeg HDZ-a. Odluka o tome bila je na razini stožera koji je vodio kampanju. Tražili smo rješenja nakon prvog kruga i pokazalo se da ta vrsta politike koja ide desnije od one koju sada vodi HDZ nije bila dostatna za izbornu pobjedu. O tome ćemo morati voditi računa ubuduće”, rekao je Jandroković nakon objave prvih izbornih rezultata.

HDZ-ov čovjek iz sjene?

S njime se odmah nije složio Milijan Brkić koji je rekao kako je HDZ stranka desnog centra i takva mora ostati. Zanimljivo je kako je Jandroković u svojoj političkoj karijeri naslijedio upravo Brkića na mjestu glavnog tajnika stranke i to kad je šefom HDZ-a postao Andrej Plenković.

Šef Sabora je sinoć išao toliko daleko da, iako je načelno podržao politiku HDZ-a, čak nije niti “čuvao leđa” premijeru tijekom davanja njegove izjave, što je njegova uobičajena praksa, a mnogi ocjenjuju kako nikad nisu čuli da se HDZ toliko ograđuje od desnice. U kuloarima se šuška kako politiku HDZ-a zapravo definira Jandroković i da on “iz sjene” upravlja strankom i zbivanjima. To i nije čudno, jer je na visokim funkcijama unutar stranke i Vlade preživio vladavinu čak četiri predsjednika stranke.

Moć preživljavanja Gordana Jandrokovića

U političku orbitu ga je lansirao Ivo Sanader, još 2003., kad ga je na stranačkim listama postavio dovoljno visoko da postane saborski zastupnik. Trud mu se isplatio četiri godine kasnije kada je postao ministar vanjskih poslova. No, punu afirmaciju je doživio 2009. nakon šokantne Sanaderove ostavke. Tada je šefica stranke i Vlade postala Jadranka Kosor, koja je odmah Jandrokoviću dala titulu potpredsjednika Vlade.

No, ona je “preživjela” na toj funkciji dvije godine, a na scenu je kao novi predsjednik HDZ-a stupio Tomislav Karamarko. Jandroković je preživio najžešće čistke u HDZ-ovoj povijesti kao saborski zastupnik i potpredsjednik Odbora za europske integracije, odnosno za europske poslove. To je u biti bio jackpot za Jandrokovića, jer je HDZ tih godina bio u debeloj oporbi.

No, kako je Karamarko uvjerljivo stigao na čelo stranke, tako je i smijenjen, pa je sa 100-postotnom potporom HDZ preuzeo Plenković te Jandrokovića unaprijedio u glavnog tajnika stranke i tome pridodao titulu predsjednika Hrvatskog sabora. Istovremeno, čini se da Jandroković baš ne uživa veliku popularnost među biračima, budući da je osvojio samo 808 preferencijalnih glasova na parlamentarnim izborima 2017. godine.

Je li Jandroković istaknuo kandidaturu za šefa stranke?

Zanimljivo je kako su svi predsjednici HDZ-a birani jednoglasno, a kako je Jandroković većinu vremena proveo u samom vrhu stranke i on je davao svoj glas. No, za razliku od predsjednika stranke, on je svaki put “preživio”, što znači da bi i u ovim trenucima nestabilnosti unutar stranke mogao ostati, u tom pogledu, dosljedan.

No, koga će Jandroković podržati prije unutarstranačkih izbora koji bi se trebali dogoditi ove godine? Ljetos je izjavio kako vjeruje u Plenkovićevu pobjedu ako se on odluči ponovno kandidirati na unutarstranačkim izborima te je javno kritizirao Miru Kovača zbog nekih njegovih izjava koje su sugerirale raskol u stranci.

No, je li sada svojim potezima i izjavama okrenuo Plenkoviću leđa ili se sprema za novu čistku nekih viđenijih HDZ-ovaca? Hoće li možda sam krenuti u utrku za šefa stranke? Teško je reći, no ono što je gotovo sigurno, ostat će i dalje na vrhu HDZ-a te svojim izjavama i potezima kreirati politike unutar stranke te “čuvati leđa” šefu stranke, ma tko god on bio.