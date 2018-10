JANDROKOVIĆ IZAZVAO BIJES ZBOG REAKCIJE NA GOVOR MOSTOVE ZASTUPNICE: ‘To je previše za njegovu tankoćutnu narav’

Mnogi su burno i oštro reagirali na reakciju predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića koji je jučer, nakon što je zastupnica Mosta Ivana Ninčević Lesandrić ispričala kako su joj u bolnici izvodili kiretažu bez anestezije, ustvrdio da iznosi “vrlo intimnu stvar” te ga “dovodi u vrlo neugodnu situaciju”

Jučerašnju raspravu u Hrvatskom saboru o izglasavanju nepovjerenja ministru zdravstva Milanu Kujundžiću, koju je inicirala oporba, obilježilo je potresno svjedočenje zastupnice Mosta Ivane Ninčević Lesandrić koja, želeći opisati stanje u zdravstvu na vlastitom primjeru, ispričala pred zastupicima i svekolikim gledateljstvom kako je svojedobno, nakon spontanog pobačaja, u splitskoj bolnici bila podvrgnuta postupku kiretaže bez anestezije.

“Svezali su mi ruke i noge i započeli proces kiretaže na živo bez anestezije. Strugali su mi maternicu bez anestezije. To je bilo mojih 30 najmučnijih minuta u mom životu. To je 30 minuta ponižavanja svake žene. Namjeravate li ovo promijeniti i kada”, upitala je mostovka ministra Kujundžića.

“Suze ronimo nad tužnom Jandrokovićevom sudbinom”

I dok su isprva svi pričali o njezinom naturalističkom opisu struganja maternice, kasnije, kada je šok u javnosti splasnuo, uslijedile su oštre reakcije na račun predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića zbog njegove, kako većina smatra, neprimjerene reakcije na istup zastupnice Ninčević Lesandrić.

“Kolegice Lesandrić, pa dobro nemojte, sad iznosite jednu vrlo intimnu stvar. Dovodite me u vrlo neugodnu situaciju”, kazao je predsjednik Sabora.

Bilježimo nekoliko burnih reakcija na društvenim mrežama povodom Jandrokovićeve reakcije.

“Prvo, BRAVO za ovaj istup Ninčević Lesandrić, drugo, evo suze ronimo nad tužnom sudbinom Gordana Jandrokovića, kojemu je – neugodno”, objavljeno je na Facebook stranici portala o rodu, spolu i demokraciji Libela.org.

Kad žene progovore o pobačaju, makar i sponatnom

Feministički kolektiv Faktiv također je na Facebooku prokomentirao Jandrokovićevu “neugodu” prigodnim gifom “Tugy, plaky” u kojem predsjednika Sabora roni suze zbog grube istine koju je čuo od zastupnice Ninčević Lesandrić. “Što se dogodi kad žene progovore o pobačaju (makar sponatnom)”, napisale su “faktivke”.

“I zamislite – to rade redovno. Stay shocked. Jandroković na aparatima”, napisala je jedna korisnica Facebooka. Pod onime što “rade redovno” mislila je, naravno, na kiretažu.

“Što je intimno u činjenici da nas u bolnicama masakriraju?”

Na Twitteru se novinarka HRT-a Maja Sever povodom Jandrokovićeve opaske zapitala: “Što je intimno u činjenici da nas u bolnicama masakriraju zato što npr. ne daju anesteziju prilikom kiretaže?”

Maji Sever ubrzo je na tvit odgovorio saborski zastupnik Bojan Glavašević. “Bio bih sklon reći da je to klasični Jandroković, ali to bi bilo normaliziranje onoga što on redovito radi kada npr. Culeju ili Glasnoviću dozvoljava da gazi po Fredu (Matiću, nap.a.) ili evo sada kad je jedna kiretaža na živo previše za njegovu tankoćutnu narav pa mu je teško slušati”.

Bilo je i onih koji su Jandrokoviću dali za pravo. Jedan korisnik je na Twitteru napisao: “Ovdje je Jandroković u pravu. Nezgodno je bilo prekinut dok ova priča o svojoj kiretaži i bolovima. Dramatiziranje i pi*darije a la Grmoja i Petrov.”