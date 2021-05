JANDROKOVIĆ: ‘Bit će sigurno treći javni poziv za predsjednika Vrhovnog suda’; ‘Udario’ i po ‘nasilniku’ Milanoviću: ‘Grdno se vara’

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković je u Splitu komentirao cijelu novu zavrzlamu oko izbora šefa Vrhovnog suda

Iz Vlade su jutros poslali priopćenje u kojem kažu da “u cilju potpunog i točnog informiranja hrvatske javnosti, daju prikaz relevantnih dijelova ‘Programa rada kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda Republike Hrvatske’ profesorice Zlate Đurđević“.

“Ne mislim da se radi o političkom pritisku nego argumentiranoj raspravi. Želimo cijelo vrijeme raspravljati o toj temi i svim drugim temama. Odgovara se ili manipulacijama ili podvalama ili difamacijama. Ovo je bilo potrebno da bi se svi građani uvjerili što sadrži program kandidatkinje. Dajte pročitajte što stoji u priopćenju Vlade i kako objašnjavaju da Đurđević želi da se pojača politički utjecaj na izbor sudaca. Iz teksta se vidi što je točno. Pročitao sam dijelove koji su bitni. To je više nego evidentno”, kazao je Jandroković novinarima.

‘Ne ulazimo u krizu, bit će sigurno treći javni poziv’

“To je jedna teza koja se dosta često koristi, da je problem u pravosuđu nastao u devedesetima, kao da je prije toga pravosuđe bilo uzorno. Pravosuđe u Jugoslaviji je bilo pod partijskom kontrolom. Da podsjetim na slavnu izjavu Tita koji je rekao da se zakona ne treba držati kao pijan plota. Neprimjereno je reći da se problemi u pravosuđu pojavljuju u devedesetim godinama. Zato smo i mijenjali zakone o pravosuđu u procesu približavanja Europskoj uniji. Nakon tih godina kad je politički utjecaj, pojavljuju se ideje da bi se ponovno trebao povećati utjecaj politike na izbor sudaca.

Ne bih rekao da ulazimo u krizu. Bit će sasvim sigurno treći javni poziv. Ne ovisi o nama kada će doći do civiliziranog razgovora, jer ne forsiramo mi taj govor uvreda, govor koji ide za difamacijom. Upravo priopćenje Vlade jest argumentirana rasprava. Ako vas netko iz dana u dan proziva i vrijeđa, morate odgovoriti i zaštiti dignitet sebe, obitelji i svih iza nas”, istaknuo je predsjednik Sabora.

Poruka Milanoviću: ‘Ako nasilnik misli da mu neće biti odgovoreno, grdno se vara’

Jandroković je komentirao i svoje izjave koje je u srijedu uputio predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću.

“Držao sam se vrlo suzdržano svih mjeseci. Sve to vrijeme trpio sam uvrede, difamacije i prozivanja. Ako netko ne prestaje, u nekome trenutku morate vratiti na isti način da taj netko tko to radi shvati da to nije u redu. Ako nasilnik misli da neće biti odgovoreno zbog toga što čini, grdno se vara. To je bila moja jučerašnja poruka. Ne zalažem se za takvu vrstu govora, ali morao sam odgovoriti”, prenosi RTL.hr izjavu Gordana Jandrokovića.

