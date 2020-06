JANDROKOVIĆ: ‘Bernardić ne bira cijenu za spas’; Škoro mu je kriv za Kolindin poraz, a o Raspudiću: ‘Kad me netko prozove na ružan način…’

‘S jedne strane je čovjek koji jamči sigurnost i nastavak takvog puta i imate Davora Bernardića koji je eksperiment za koji ne znamo što se iza njega krije’

Predsjednik Hrvatskog sabora i nositelj HDZ-ove liste u 2. izbornoj jedinici, Gordan Jandroković, rekao je da je HDZ-u cilj ostvariti relativnu pobjedu te da se na ovim izborima bira između Davora Bernardića i Andreja Plenkovića, javlja N1.

“Ovo su izbori gdje se bira između Davora Bernardića i Andreja Plenkovića, između čovjeka koji se dokazao, imao izvrsne rezultate kao predsjednik Vlade, i u zdravstvenom smislu i u sigurnosnom, i u ekonomskom. S jedne strane je čovjek koji jamči sigurnost i nastavak takvog puta i imate Davora Bernardića koji je eksperiment za koji ne znamo što se iza njega krije, što može ponuditi, njegov autoritet je slab. Neću govoriti o njegovim javnim nastupima, komunikaciji, odabir ljudi za liste pokazuje da je eliminirao veliki broj prepoznatljivih imena, a okružio se ljudima koji su mu očito lojalni. To je kontinuitet politike Davora Bernardića”, rekao je Jandroković.

Nije želio reći u kojoj će jedinici biti koji kandidat, a ni potvrditi hoće li se na listi naći Miro Kovač. Otkrio je da će Davor Ivo Stier sigurno biti na listi: “Stier je prepoznatljiv, ima svoje stavove, bit će sigurno na listi.” Što se tiče Milijana Brkića, Jandroković kaže da nije bilo prijedloga od strane gradske organizacije kojoj pripada pa “g. Brkić vjerojatno neće biti na listi”.

MIRO KOVAČ I ANDRIJA MIKULIĆ IPAK ĆE BITI NA IZBORNIM LISTAMA HDZ-A: Do Sabora će morati preferencijalnim glasovima

Škoro ga je iznenadio

Napomenuo je da su mu ovo šesti parlamentarni izbori te da ulazi u njih miran. “Bio sam predsjednik Hrvatskog sabora, spreman sam za političku borbu. Iznenadio sam se kad sam vidio da je u drugu izbornu jedinicu došao g. Škoro, ali vjerojatno ga je respekt prema Andreju Plenkoviću doveo da se suoči s glavnim tajnikom HDZ-a. Siguran sam da se neće provesti kako očekuje.

Vjerujem da ćemo ponovno biti pobjednici u 2. izbornoj jedinici. SDP ide u dugačkoj kobasičarskoj koaliciji, ta koalicija ne može biti funkcionalna nakon završetka izbora, devet stranaka plus koalicijski partneri… To je očito želja Davora Bernardića da spasi samoga sebe ne birajući cijenu koju mora platiti. To je disfunkcionalna koalicija koja ne može osigurati političku stabilnoist ni sigurnost za zemlju”, smatra Jandroković.

Rekavši da je u HDZ-u od 1992. komentirao je i prošlost Miroslava Škore. “Čitam oko Škore da je u 80-tima bio istaknuti član omladine, pa onda nije ni bio u Hrvatskoj, pa je dio političke karijere proveo u HDZ-u sudjelujući je u kampanjama. Ako je cijeli program utemeljen na tome da si bolji od drugih, ako netko ekskluzivno zagovara vrijednosti i prigovara drugima da nisu dovoljno dobri u tome, onda se analizira što je čovjek radio i vidi se da nema toliko dosljednosti, da ima rupa u karijernom putu i zato su ljudi kritični, ali to je objektivno.”

PLENKOVIĆ KOD STANKOVIĆA: Voditelj mu izvukao stara neispunjena predizborna obećanja, premijer imao odgovor na sve

Škoro je odgovoran što je Milanović predsjednik

Jandroković je priznao da mu je zasmetala Škorina reakcija kad je pozvao birače da ne podrže ni Zorana Milanovića ni Kolindu Grabar-Kitarović u drugom krugu predsjedničkih izbora. “Netko tko se predastavlja kao kandidat desne opcije trebao je pozvati birače da glasaju za kandidata desne opcije. On je tad svojim postupkom omogućio da imamo predsjednika koji ne poštuje Dan državnosti, koji misli da treba baciti braniteljsku ploču, koji je za vrijeme himne u Okučanima napustio komemoraciju, on je izravno odgovoran za to što je Zoran Milanović došao na mjesto predsjednika Republike i glas za Škoru može dovesti do toga da lijeva koalicija dođe na vlast. Birači trebaju razmisliti tko je jedini stvarni protivnik Bernardića.”

Dodao je da se u postizbornoj koaliciji sigurno neće ni u jednoj opciji dogoditi da Plenković ne bude premijer ako HDZ dobije povjerenje za slaganje Vlade. “Prvi ljudi političkih opcija razgovaraju, a onaj tko dobije najviše je lider koji vodi pregovore i kao pobjednik ima pravo na sastavljanja Vlade. Ta vrsta političkog izmotavanja da će podržati HDZ, a neće Plenkovića je sumnjiva i neodgovorna od Škore. Objektivno politička opcija Škore nema taj kapacitet, nema ni dovoljno kvalitetnih ljudi, ni ljudi s iskustvom…”

‘BORBA TITANA’ OD DUBRAVE DO KOPRIVNICE: Evo zašto su se u jednoj izbornoj jedinici našli Škoro, Ostojić, Bandić, Jandroković i Raspudić

O raspravi s Raspudićem

Jandroković je u razgovoru za N1 komentirao i raspravu s Ninom Raspudićem, neovisnim kandidatom Mosta. “Nemam idole, razborit sam, ta vrsta difamacije od Raspudića je prvo neistinita. On je pet godina pisao o meni na taj način i nikad nisam reagirao, ali kad uđeš u političku arenu, onda moram odgovoriti. To je bilo ispod svake razine i netočno. Moji suradnici će reći kako funkcioniram. Kad bih bio takav, ne bih ovako bio uspješan politički. To je isto kao što se dogodilo Škori, kad propovijedaš određene vrijednosti, moraš ih i u svom životu svjedočiti. Kad me netko prozove s visoke moralne pozicije na ružan način, izbjegavam grube riječi, nekad mi pobjegne, ali mi bude žao. Nisam govorio o drugima nego o sebi.”

Dodao je još da je HNS bio korektan u ove tri i pol godine, da su dobro surađivali te da će s njima sigurno razgovarati ako dobiju određen broj mandata nakon izbora. Dodao je da bi htio ostati u Hrvatskom saboru te da se ne vidi u izvršnoj vlasti.

HDZ SASTAVLJA IZBORNE LISTE: Medved očekuje relativnu pobjedu