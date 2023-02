Predsjednik Sabora Gordan Jandroković komentirao je posljednju aferu vladajuće stranke gdje je otkriveno da je glasnogovornik Vlade Marko Milić razmjenjivao poruke sa šefom Hrvatskih šuma u kojima se raspitivao za svog prijatelja, koji je zaposlen u tom državnom poduzeću.

"To traje već nekoliko dana, nemam ništa posebno za reći, ne mogu biti ni tužitelj ni sudac. Vidjet ćemo u konačnici kako će postupiti institucije, ne treba na njih vršiti pritisak, što se kontinuirano događa", rekao je Jandroković za medije.

'Zamka koju treba izbjeći'

Predsjednik Sabora kaže da je na prvi pogled situacija neugodna, ali da je to "zamka koju treba izbjeći". "Nešto se može činiti kompromitirajućim, a pokaže se da nije tako", kaže i dodaje kako ima mnogo primjera osoba koje su unaprijed bile osuđene pa se pokazalo da ipak nisu krive. "Nemojmo suditi na prvu loptu", poručio je i dodao kako on s pozicije predsjednika Sabora neće suditi u ovom slučaju.

Što se tiče sličnosti ovog slučaja s onim zbog koje su morali otići bivši ministar Josipa Aladrović i potpredsjednik Vlade Boris Milošević, a koji danas zbog toga imaju posla i s pravosuđem.

"Opet govorimo o sličnosti, ja to ne mogu procijeniti jer nemam sve informacije. Time se bave istražitelji, DORH, USKOK, policija i oni mogu reći je li netko nešto zgriješio ili nije. Koliko sam ja čuo iz obrazloženja onih koji su sada pod pritiskom, nemam dojam da se radi o pritiscima, imam dojam da su se željeli informirati. Svi trebamo biti vrlo oprezni i pustiti institucijama da rade svoj posao."

'AP? Vjerojatno je premijer'

On smatra i da pritisak na institucije vrše oporba i predsjednik Republike svojim javnim istupima. "Zamislite da to radi Vlada, to bi naišlo na sveopću osudu, i to je u redu. Institucije su dosad procesuirale velik broj dužnosnika i bilo bi neoprezno od mene da prejudiciram da je netko kriv. To nije zadatak, da ja procjenjujem nečiju krivnju i teško mi je slušati neke kolege."

Kaže kako Milića poznaje i kako je on mlad i pošten čovjek. "Našao se u nezgodnoj situaciji i nadam se da će se sve raščistiti. Ne želim u te teme ulaziti, neozbiljno, neodgovorno, nekorektno bi bilo da se saborski zastupnici na taj način bave tim temama. Mi možemo to politički komentirati, nadmetati se", dodaje.

Što se tiče AP-a koji se spominje u porukama bivše ministrice Gabrijele Žalac i državne tajnice Josipe Rimac, Jandroković kaže: "Vjerojatno je riječ o premijeru, ali isto je tako bitno u kojem se kontekstu spominje. Vidljivo je da oni koji ga spominju nisu zadovoljni onime što je on činio. Ali ne mogu presuđivati iz djelomično prenesenih informacija."