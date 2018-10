JAKO ŽIVOPISAN ZAGREBAČKI AKTUALAC: ‘Bandiću, koliko građane košta vaša kupovina zastupnika’

Bacali su se i leci zbog asfaltiranja zelenih površina, pričalo s probušenim gumama na autobusima, SDP-ovim prebjezima, a i djelatnicima Holdinga obećana je božićnica

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić najavio je u utorak da će svi zaposlenici Zagrebačkog holdinga sukladno kolektivnom ugovoru ove godine dobiti božićnice.

“Nikakva šteta nije nastala, niti će biti problema s kolektivnim ugovorom ove godine”, rekao je Bandić na aktualnom satu zagrebačke Gradske skupštine, odgovarajući SDP-ovu Mateju Mišiću na upit hoće li ove godine, za razliku od prošle, zaposlenicima Zagrebačkog holdinga biti isplaćene božićnice sukladno kolektivnom ugovoru.

‘Zbog Bandića nastala šteta od 2 milijuna’

Mišić je i podsjetio da je zbog “Bandićeva neodgovornog ponašanja” nastala šteta za Grad Zagreb i Zagrebački holding od oko dva milijuna kuna, jer nije pravovremeno isplatio božičnice za prošlu godinu, što je dovelo do sudskih tužbi.

Bandić je rekao da razumije radnike, ali smatra kako u pregovorima treba imati “nategnutog užeta do pucanja, pa se popusti”. “To je psihologija filozofije pregovaranja”, kazao je i dodao kako je sporazum koji su postigli preduvjet socijalnog mira, a socijalni mir preduvjet funkcioniranja grada.

‘A koliko građane košta vaše kupovanje zastupnika’

Tomislav Tomašević (Zagreb je naš!) upitao je gradonačelnika koliko je porezne obveznike koštalo širenje njegova saborskog kluba, “koji mu jamči slobodu”, te hoće li u proračunu za iduću godinu staviti stavku “lička trgovina” u kojoj će biti troškovi zapošljavanja svih političara koji prelaze u njegovu stranku a da su zaposleni u Gradskoj upravi ili gradskim poduzećima.

Bandić mu je na to odgovorio da će, kako su krenuli u SDP-u, najmanje pola zastupnika te stranke do kraja mandata preći u klub stranke Bandić Milan 265 – Stranka rada i solidarnosti u gradu. “Ja vam to obećajem”, poručio je Tomaševiću.

Prosvjed protiv asfaltiranja zelenih površina

U tom trenutku dvije aktivistice “Inicijative Samoborček” s galerije su bacile letke kojima se izražava nezadovoljstvo što je asfaltiran dio livade duž trase Samoborčeka između Trakošćanske i Selske ulice, za koji su građani tražili da se prenamjeni u zelenu površinu i uredi kao park, da se cesta briše iz GUP-a Grada Zagreba te se zadrži postojeća zelena i sportsko rekreacijska zona sjeverno od Samoborčeka.

Zbog toga je predsjednik Gradske skupštine Andrija Mikulić zatražio da ih se izbaci s galerije, poručivši kako će od iduće sjednice ograničiti broj izdanih dozvola za praćenje sjednice. Renato Petek (Naprijed Hrvatska) upozorio je na neprimjerene i potrošene gume na autobusima ZET-a te na dokumente koji pokazuju da je na 17 autobusa trebalo promijeniti 64 gume, za što nema podataka.

Bandić je odgovorio kako se “radi o recikliranoj priči” i “predstavi koju je on (Petek) imao”. “Ja ne vidim da nitko u podrapanoj gumi sjedi u autobusu. To ste mogli slikati u svojoj garaži. Vama bi i Hitchcock pozavidio”, rekao je.