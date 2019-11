JAKO NEVRIJEME U DALMACIJI: Bujice nosile sve pred sobom, ekstremna količina kiše uzrokovala probleme, a nedjelja nosi još više kiše

U Zaostrogu je do 19 sati pala čak 161 litra kiše po kvadratnom metru dok, primjerice, u cijelom studenom u Splitu prosječno padne 113, a u Dubrovniku 147 litara kiše

Nakon sunčanog petka, subota je duž cijelog Jadrana bila kišovita, a na samom jugu Dalmacije i ekstremno kišovita. Tijeko dana zapuhalo je slabo do umjereno jugo, ponegdje s vrlo jakim udarima, a to je najava još vjetrovitijih predstojećih dana.

Dalmacija danas piše kako u subotu nije bilo dijela Dalmacije gdje nije palo barem malo kiše, s tim da su oborine do 19 sati bile izrazito neravnomjerno raspoređene. Dok je na širem splitskom i sinjskom području palo vrlo malo kiše, na šibenskom području palo je 10 do 20 litara po kvadratnom metru, u Drnišu 22, Korčuli 35, Orašcu 85, Trstenu 94, no nevjerojatne količine oborine pale su na područje Zaostroga.

U nedjelju još više kiše u Dalmaciji

U Zaostrogu je do 19 sati, prema podacima Crometeo mreže postaja Pljusak.com, pala čak 161 litra kiše po kvadratnom metru! Primjerice, u cijelom studenom u Splitu prosječno padne 113, a u Dubrovniku 147 litara. Kiša i dalje pada, a brojne ulice večeras su pod vodom.

Ni prognoza za sutra nije razvedravajuća. Kiše bi diljem Dalmacije trebalo biti više nego danas, a dodatni problem stvarat će vjetar – jugo i oštro imat će krajem dana udare do 100 kilometara na sat. Stoga je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za cijeli Jadran izdao narančasti stupanj upozorenja, a isto upozorenje vrijedi i za moguće obilne oborine.

Jako i olujno jugo, kiša i pljuskovi

Prema prognozi HRT-ovog prognostičara Krunoslava Mikeca, Na sjevernom Jadranu u nedjelju će puhati i jako i olujno jugo i južni vjetar, poslijepodne ponegdje i jugozapadni, a ne treba iznenaditi ni ako lokalno padne 50 pa i više litara kiše po četvornom metru. Najviša temperatura zraka u gorju će biti od 14 do 18 °C, a na moru između 18 i 21 °C.

U većem dijelu Dalmacije temperatura će biti oko 20 °C, uz promjenljivo i pretežno oblačno vrijeme, s povremenom kišom, ponegdje i grmljavinom, a uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije mjestimice može pasti i obilnija kiša. Puhat će umjereno i jako, ponegdje i olujno jugo i južni vjetar, uz umjereno valovito i valovito more. Na krajnjem jugu Hrvatske more može biti jače valovito, također uz jako i olujno jugo i južni vjetar. Povremeno će padati kiša, mjestimice i obilnija, uz izraženije pljuskove, a temperatura zraka porast će do vrijednosti između 19 i 22 °C.

Relativno toplo, vjetrovito i kišovito

U ostalim krajevima bit će promjenljivo. “U nedjelju će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje s kišom i to većinom u noći i ujutro. Puhat će slab i umjeren, mjestimice na udare i jak južni vjetar, a najviša temperatura bit će od 18 do 21 °C. Najniža jutarnja pak između 8 i 11 °C.

Podjednako toplo i ujutro i danju bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje također uz promjenljivu naoblaku treba računati ponegdje na malo kiše, uglavnom ujutro te ponovno navečer i u noći na ponedjeljak. Bit će relativno vjetrovito, uz na udare jak južni i jugozapadni vjetar, i to uglavnom mjestimice u Hrvatskom zagorju, Međimurju i Podravini”, kazao je HRT-ov meteorolog Krunoslav Mikec.