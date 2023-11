Sloveniju u petak navečer, kako je i prognozirano pogodile obilne padaline s jakim pljuskovima i udarima vjetra, javlja 24ur te ističe da su se rijeke ponegdje počele izlijevati već u četvrtak navečer. Uprava za zaštitu i spašavanje javila je o više dojava, a na više mjesta aktivirana su i dobrovoljna vatrogasna društva. U međuvremenu iz sjeverne Primorske javljaju da je noć protekla mirnije od predviđanja.

Meteorolozi predviđaju da će akumulacija oborina biti najveća na širem području Posočja, Bohinja, kao i Gornjesavske doline, jer će u visinama puhati vrlo jak vjetar. Vjetar je bio najjači sredinom noći, dosezao je brzine od 70 do 100 kilometara na sat, a na višim nadmorskim visinama i više.

U noći je u Sloveniji prošla hladna vremenska fronta praćena olujnim nevremenom, pljuskovima i jačim udarima vjetra. U vrlo kratkom vremenu na području Koruške i Savinje palo je 30 do 70 litara kiše po četvornom metru, u Gorenjskoj 60 do 100, a na području Baške grape oko 150 litara po četvornom metru.

Uprava za zaštitu i spašavanje javlja o nekoliko dojava o nevremenu, među kojima s područja Crne na Koroškem, Cirkulana, Celja, Dravograda, Bohinja, Bovca, Cerknice, Ajdovščine i Ankarana.

Izlijevanje rijeka

Rijeke će rasti, a poplavit će rijeke u Posočju, u porječju Sore na Idrijsko-Cerkljanskom području, Sava Bohinjka te Sava u srednjem i gornjem toku. U poslijepodnevnim satima bi Drava mogla poplaviti u većem obimu.

"Noć u sjevernom Primorju bila je mirnija od predviđanja. Pogotovo u Bašćanskoj grapi sa zebnjom se čekalo što će donijeti nova vremenska fronta. Crni scenarij od prošlog petka, srećom, nije se ponovio", otkrio je Samo Kosmač, zapovjednik CZ, prenosi 24sata.

Nekoliko minuta nakon ponoći izrazita olujna linija brzo je prešla cijelo područje. Vjetar i pljusak uzrokovali su probleme, a samim time i intervenciju vatrogasaca. Zbog plavljenja objekata, potonji su intervenirali u Kanalu (ispumpavanje vode), a tamošnjoj Osnovnoj školi dopremili su protupoplavne vreće.

U Italiji je došlo do izlijevanja rijeka. Bujice teku ulicama, automobili su potpoljeni, a šire se snimke potopljene Toskane.

Gradovi Pisa, Carmignano, Figline di Prato su pod vodom zbog izlijevanja rijeke Bisenzio.

Obilni pljuskovi u Hrvatskoj

Jaka kiša od noćas pada diljem Hrvatske, a pred jutro je zahvatila i Zagreb.

Dugo najavljivana ciklona naglašeno djeluje na vrijeme u cijeloj zemlji, javlja Dalmacija danas. Ciklona najveći utjecaj ima na područje Jadrana gdje udari vjetra prelaze 100 km/h, a mjestimice je bilo izraženog grmljavinskog nevremena.

Olujni udari juga i južnog vjetra zahvatili su i Rijeku i okolicu. Mjestima je palo i do 70 mm kiše, javlja RiMeteo.

Prema prognozi vremena DHMZ-a u Hrvatskoj će biti promjenjivo oblačno s kišom te obilnim pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice pljuskovi mogu biti jače izraženi, osobito na Jadranu i u gorju, a moguće je i grmljavinsko nevrijeme. Poslijepodne sunčanije, no lokalno se i dalje očekuje kiša, posebice navečer uz obalu. Vjetar umjeren i jak jugozapadni i južni, uglavnom u gorju i na Jadranu s olujnim udarima, još ujutro u Dalmaciji i jugo. Prema večeri vjetar u slabljenju. Temperatura zraka na kopnu većinom od 11 do 17, na Jadranu od 15 do 20 °C, navečer osjetno svježije.

"Velika je opasnost od velikih i obilnih kiša zbog čega će biti bujičnih poplava, visoki vodostaji rijeka. Znači u prvom redu to su opasnosti od poplave. Moguće je neko jako grmljavinsko nevrijeme, dakle tuča i olujni udari vjetra", otkrila je sinoć meteorologinja RTL-a Ana Bago Tomac.