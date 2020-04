JAKELIĆ O OTPREMNINI NAKON SLUČAJA SEKSUALNOG UZNEMIRAVANJA: ‘Nisam ništa priznao, to je sve monstruozna zavjera’

Na pitanje koliku je otpremninu dobio, odbio je odgovoriti. Nije htio komentirati ni optužbe za seksualno zlostavljanje

Bernard Jakelić, bivši zamjenik direktora HUP-a, dobio je otpremninu nakon sporazumnog raskida radnog odnosa zbog optužbi za seksualno uznemiravanje djelatnica. Zapisnik sa sastanka Izvršnog odbora, iz kojeg se vidi da je članovima bio dvojben sporazumni raskid radnog odnosa te otpremnina za koju nisu niti znali koliko je visoka, objavio je Jutarnji list.

Jakelić ne skriva ljutnju i dodaje kako on nikad ništa nije priznao te tvrdi da je riječ o velikoj uroti:

“Ja ću vam reći samo jednu rečenicu. Sve što je izneseno je apsolutna neistina, sve je netočno, a za sve ostale detalje ću se s novinarima naći na sudu. Ništa nisam priznao nego upravo suprotno, demantirao sam sve. Vrijeme će pokazati da se radi o velikoj, monstruoznoj zavjeri i to unutar organizacije. Između članova i djelatnika HUP-a”, tvrdi Jakelić za 24sata.

‘Sve su iskonstruirali da sruše organizaciju’

Na pitanje o kakvoj je to monstruoznoj zavjeri riječ, odgovara:

“Kompletna priča je iskonstruirana s motivom rušenja organizacije, a ja niti jednom riječju nisam ništa priznao. Svojim odlaskom sam pokušao spriječiti scenarij koji se sada događa. Cijeli postupak je po zakonu. Apriori sam demantirao svaku riječ svih inkriminacija kojima su me oblatiti i diskreditirali.”

Na pitanje koliku je otpremninu dobio, odbio je odgovoriti. Nije htio komentirati ni optužbe za seksualno zlostavljanje.

O situaciji se oglasio i predsjednik Izvršnog odbora Ivan Bračić:

“Nemam informacija o visini otpremnine. I da je znam, ne mogu je reći. Ugovor je tajan, plaća je tajna, a tu je i GDPR. Izvršnom odboru je prezentirano da su stručni ljudi, pravnici i ekonomisti, dogovorili najmanji rizik da se Jakelića ne vrati na posao i da time ne ponizi žrtve. Drugo, financijski je najmanji rizik za HUP. Uvijek se radi procjena, ovdje su konzultirani i revizori i pravnici, a Izvršni odbor je prihvatio takvo objašnjenje”, kaže Bračić i dodaje da se HUP jasno postavio prema optužbama kojima se tereti Jakelić.

HUP: Nismo u mogućnosti iznositi detalje ugovora

Iz HUP-a poručuju sljedeće:

“Kao poslodavac nismo u mogućnosti javno iznositi ni komentirati elemente bilo kojeg ugovornog odnosa sklopljenog s radnicima HUP-a. Što se tiče stava HUP-a vezano uz optužbe na račun ponašanja i komunikacije g. Jakelića o tome smo već više puta javno i jasno komunicirali. Taj slučaj je mučna i teška situacija za HUP koju smo rješavali brzo, po internim pravilima i po zakonu. Neprihvatljivo nam je svako neprimjereno ponašanje i komunikacija prema bilo kome. Suočeni s prijavom takvog ponašanja i komunikacije od strane zamjenika glavnog direktora željeli smo prije svega zaštitili naše djelatnike od mogućnosti ponavljanja i izloženosti sličnim situacijama ubuduće zbog čega je g. Jakelić najprije suspendiran, a potom je s njim i trajno raskinuta suradnja na način koji je prema konzultacijama s pravnim savjetnicima u najkraćem roku mogu osigurati njegov trajni odlazak iz Udruge, bez mogućnosti povratka neovisno o ishodima očekivanih i mogućih sudskih postupaka. Kao poslodavac smo napravili što smo mogli, prikupili smo izjave obiju strana i poduzeli mjere kojima smo osigurali najbolju moguću i trajnu zaštitu kolegica, a analizu različitih iskaza ostavljamo institucijama koje za to imaju ovlasti i ekspertizu. Daljnje postupanje sada je je na DORH-u kojem je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, koja je od početka uključena u naš slučaj, prijavu podnijela po službenoj dužnosti. Čitav postupak, od dana prijave do odluke o prekidu radnog odnosa što se HUP-a tiče trajao je manje od dva tjedna, te je proveden brzo upravo radi delikatnosti situacije”, kažu u HUP-u.

Kažu i kako su kolegicama trenutačno dali zaštitu, odmah, prvog dana početka procesa.

“Zbog izlaska cijelog slučaja u javnost i stvaranja dodatnog pritiska na sve zaposlenike, i kolegicama i drugim zaposlenicima osigurali smo i psihološku pomoć. Uz to, najavili smo i čim se okolnosti normaliziraju, realizirat ćemo zajedno sa stručnjacima iz tog područja radionice i dodatne edukacije o neprimjerenom ponašanju i komunikaciji na radnom mjestu kako bi još više svi zajedno osvijestili o tome problemu te kako bismo potaknuli da se takvo ponašanje bez zadrške prijavljuje i isto tako na njega trenutačno reagira”, dodaju.

Deranja: ‘Ako je sporazumni raskid odnosa, otpremnina je uključena’

Predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca Gordana Deranja na N1 je izjavila da je HUP od početka bio jasan i informirao javnost o svemu:

“Bili smo šokirani i zgroženi i imamo nultu toleranciju za zlostavljanje i neprimjereno ponašanje. Jasno smo obavili razgovor sa svim zaposlenicima HUP-a dvaput, čak i regionalne urede smo pozvali. Išlo je i pismo svim članovima HUP-a, objasnila se procedura koja je sprovedena. Ja sam volonter, ne primam plaću u HUP-u, izabrana sam voljom članova. Sve što sam iznosila, iza toga stojim.

Što se tiče otpremnine o kojoj se priča, ako su mediji korektni i ako žele točno izvještavati, neka provjere i činjenice da li netko ima zakonsko pravo javno govoriti o primanjima zaposlenika, o radnom odnosu, bez da je to protivno zakonu i podložno tužbama.

Ako je sporazumni raskid radnog odnosa, onda je otpremnina uključena, ali sve je iskomunicirano. Pokrenuta je procedura, Jakelić je suspendiran, pokrenuta je procedura izjava, no proces nije završen. To je još u nadležnosti državnog odvjetništva koje će donijeti odluku. Nismo mi udruga sudaca, mi smo postupili savjesno, zaštitili sve žene koje su podnijele prijavu, zauzeli stav nulte tolerancije i maknuli g. Jakelića koji više ne radi u HUP-u. Direktor je Davor Majetić i sve ostalo su žene. Stvorili su se uvjeti da ih nitko ne uznemirava, to je ono što su i one komunicirale kad su podnosile izjavu da žele mir i dostojanstvo na svom radnom mjestu”, rekla je Deranja.