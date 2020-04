JAKELIĆ JE DOBIO I OTPREMINU: ‘Priznao je krivicu za seksualno uznemiravanje prihvativši sporazumni raskid i još je nagrađen’

Nakon sporazumnog raskida radnog odnosa zbog seksualnog uznemiravanja, Bernard Jakelić je dobio otpremninu od HUP-a

Bernardu Jakeliću, zamjeniku direktora HUP-a, Udruge malih i srednjih poduzetnika, uz sporazumni raskid radnog odnosa zbog seksualnog uznemiravanja djelatnica isplaćena je otpremnina, piše danas Jutarnji list. “Ovo je potencijalna medijska bomba”, komentirao je Boris Antunović na videokonferencijskom sastanku Izvršnog odbora HUP-a.

Iz zapisnika s tog sastanka do kojega je došao Jutarnji list, može se vidjeti da je mnogim članovima bio dvojben sporazumni raskid radnog odnosa. Pritom im je posebno dvojbena bila isplaćena otpremnina čiju visinu nisu ni znali.

“Otpremnina je dana, ne znamo iznos, ali je to učinjeno na preporuku revizora i pravnika koji su konzultirani. O tome nisu odlučivala tijela HUP-a, ali je Izvršnom odboru dato razumijevanje da je sporazumni prekid radnog odnosa, ujedno i brzi raskid ugovora o radu, bolje rješenje nego suspenzija ili jednostrani otkaz te da je to bolje rješenje za HUP. Mislim da je ovo dobra odluka, da je to kompromisno rješenje za HUP… U pravilnicima možemo vidjeti koliko je plaća isplaćeno, ali ne možemo znati kolika je njemu plaća jer je to tajni podatak ugovora o radu”, objašnjavao je predsjednik Izvršnog odbora Ivan Bračić, ujedno i vlasnik tvrtke PIP.

HUP šuti o otpremnini

“Bernard Jakelić je priznao krivicu prihvativši sporazumni raskid i nagrađen je otpremninom. Hoće li HUP tužiti Bernarda Jakelića jednog dana, da vrati primljene novce i obešteti HUP, jer djelatnice nitko neće moći obeštetiti?”, pita se Josip Adžić, jedan od članova Izvršnog odbora.

U srijedu, kad je održana sjednica Izvršnog odbora HUP-a, glasnogovornici su uputili mail u kojem su tražili očitovanje na mišljenje pravobraniteljice za ravnopravnost spolova da je sporazumni raskid ugovora o radu s Jakelićem krajnje neetičan i da je na taj način poslao poruku ženama da muškarci na pozicijama moći štite jedan drugog. Na to su se iz HUP-a očitovali da su poduzeli sve u skladu sa zakonom.

Na pitanje Jutarnjeg lista je li Bernardu Jakeliću isplaćena otpremnina nisu odgovorili. Odgovor nije dobila ni pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

