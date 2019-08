JAK VJETAR STVARA PROBLEME NA AUTOCESTI A6: Promet je otvoren samo za osobna vozila; mogući su pljuskovi

Jak vjetar stvara probleme na A6 i Jadranskoj magistrali

Zbog jakog vjetra, autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice otvorena je samo za osobna vozila, obilazak za ostala vozila je državnom cestom preko Gornjeg Jelenja (DC3). Zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila): na Jadranskoj magistrali između Bakra i Novog Vinodolskog te Senja i Karlobaga; na autocesti A7 čvor Draga-čvor Šmrika; te na lokalnoj cesti Križišće-Kraljevica.

Na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila), izvijestio je danas ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Umjereno oblačno

Umjereno oblačno. Najviše sunčana vremena bit će u Slavoniji i Baranji te na dalmatinskoj obali i otocima. Uz prolazno više oblaka moguć je poneki pljusak, uglavnom u gorju i unutrašnjosti Dalmacije.

Na kopnu vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu bura koja će ujutro i ponovno navečer mjestimice biti jaka, podno Velebita s olujnim udarima. Duž obale poslijepodne će zapuhati umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na istoku i na sjevernom Jadranu do 33, a u Dalmaciji i do 36 °C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za danas.