Zagrebačkim kvartovima odjekuju sirene. Vatrogasci na teren izlaze uglavnom zbog micanja stabala

Naleti jakog vjetra i hladna fronta koja ga je donijela stigla je u do Zagreba.

Nakon lijepog i sunčanog dana, nad Zagreb su se u kasnim poslijepodnevnim satima nadvili tamni oblaci. Počelo je grmjeti i sijevati, a zapuhao je i vrlo jak vjetar. Nakon toga uslijedili su kiša i pljuskovi.

Zbog vjetra je u Gornjoj Dubravi palo stablo i to na automobil. Jedno stablo palo je i na Jarunu i to na krov jedne kuće.

‘Curi je pala letva na glavu, mora na šivanje’

Oko 20 sati došlo je do nezgode u jednom kafiću na Utrini, odnosno na terasi lokala. Jedna je djevojka čak morala posjetiti liječnika.

“Rasturilo je cijelu terasu, neka letva je pala jednoj curi na glavu i raskrvarilo joj čelo, trebat će na šivanje, ovo je strašno kako je počelo puhati”, rekao je čitatelj portala Zagreb.info.

Vatrogasci na intervencijama

DHMZ objavio upozorenje

Kako je na Twitteru izvijestilo Ravnateljstvo civilne zaštite, DHMZ je izdalo je upozorenje na grmljavinsko nevrijeme.

📌Prognostičari DHMZ-a izdali su upozorenje na grmljavinsko nevrijeme za Grad Zagreb 👉 U vremenskom razdoblju od slijedećih 1 do 4 sata na širem gradskom području mogući su izraženiji pljuskovi sa grmljavinom uz prolazno i vrlo jak vjetar. Lokalno može biti i tuče. pic.twitter.com/HvliEkKsCx — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) May 27, 2021

“U vremenskom razdoblju od slijedećih jednog do četiri sata na širem gradskom području mogući su izraženiji pljuskovi sa grmljavinom uz prolazno i vrlo jak vjetar. Lokalno može biti i tuče”, navodi se u upozorenju.

Kakav nas petak očekuje?

U noći i još mjestimice ujutro u unutrašnjosti i uz obalu sjevernog Jadrana pretežno oblačno s kišom ili pljuskovima. Danju na Jadranu pretežno, a na kopnu djelomice sunčano. Na istoku će puhati umjeren sjeverozapadnjak. Na sjevernom i srednjem Jadranu u noći i ujutro umjerena do jaka, podno Velebita na udare i olujna bura, a zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 14 do 18, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 21, na moru 22 i 25 °C, stoji u prognozi DHMZ-a.