JAK VJETAR I MUNJE: Nad Zagrebom se nadvili tamni oblaci, u Dubravi stablo palo na auto; DHMZ izdao upozorenje

Naleti jakog vjetra i hladna fronta koja ga je donijela stigla je do Zagreba.

Nakon lijepog i sunčanog dana nad Zagreb su se vrlo brzo u poslijepodnevnim satima nadvili tamni oblaci, a u zapadnom dijelu metropole puše jak vjetar. K tome, sijevaju i munje.

Zbog vjetra je u Gornjoj Dubravi palo stablo i to na automobil.

DHMZ objavio upozorenje

Kako je na Twitteru izvijestilo Ravnateljstvo civilne zaštite, DHMZ je izdalo je upozorenje na grmljavinsko nevrijeme.

📌Prognostičari DHMZ-a izdali su upozorenje na grmljavinsko nevrijeme za Grad Zagreb 👉 U vremenskom razdoblju od slijedećih 1 do 4 sata na širem gradskom području mogući su izraženiji pljuskovi sa grmljavinom uz prolazno i vrlo jak vjetar. Lokalno može biti i tuče. pic.twitter.com/HvliEkKsCx — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) May 27, 2021

“U vremenskom razdoblju od slijedećih jednog do četiri sata na širem gradskom području mogući su izraženiji pljuskovi sa grmljavinom uz prolazno i vrlo jak vjetar. Lokalno može biti i tuče”, navodi se u upozorenju.

Kakav nas petak očekuje?

U noći i još mjestimice ujutro u unutrašnjosti i uz obalu sjevernog Jadrana pretežno oblačno s kišom ili pljuskovima. Danju na Jadranu pretežno, a na kopnu djelomice sunčano. Na istoku će puhati umjeren sjeverozapadnjak. Na sjevernom i srednjem Jadranu u noći i ujutro umjerena do jaka, podno Velebita na udare i olujna bura, a zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 14 do 18, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 21, na moru 22 i 25 °C, stoji u prognozi DHMZ-a.