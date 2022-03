Predsjednik uprave ruskog investicijskog fonda RDIF, vrijednog deset milijardi dolara, i jedan od najbogatijih Rusa Kirill Aleksandrovič Dmitriev našao se pod sankcijama nakon ruske invazija na Ukrajinu.

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, Dimitriev je jedan od tri ruska oligarha kojima je u Hrvatskoj izdana zabrana korištenja i isplovljenja jahte.

"Navedene jahte do opoziva mjera, odnosno do odluke koju mogu donijeti nadležna tijela, do daljnjega ne smiju napustiti mjesto na kojemu se nalaze," tvrde iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Ukrajinac rođen u Kijevu

Dmitriev je zapravo etnički Ukrajinac rođen u Kijevu, školovao se na Stanfordu i Harvardskoj poslovnoj školi, a nakon njegova povratka 2007. godine iz SAD-a počinje njegov strelovit uspon, bogaćenje i približavanje obitelji Vladimira Putina.

Njegova supruga Natalia Popova jedna je od najboljih prijateljica Putinove mlađe kćerke Katerine Tihonove, a i Dmitriev se dobro snašao služeći Putinu jer je od 2011. postao i generalni direktor RDIF-a, investicijskog fonda koji je na prijedlog predsjednika i premijera Rusije osnovala država.

Tada je uvršten u 100 najutjecajnijih profesionalnih osoba industrije privatnog kapitala u posljednjih 10 godina, prema verziji Private Equity International. Nijednom Rusu nikada nije dano takvo priznanje.

Abramovič česti gost

Velika je vjerojatnost da je jahta Kirila Dmitrieva smještena u ACI marini u Skradinu. Za jahtu Navetu 33, kojoj je nemoguće bilo vidjeti ime, se s velikom sigurnošću moglo zaključiti da pripada Dmitrievu.

"Znamo da je na toj jahti posada iz Splita i da su, čini mi se, tri momka jutros viđena na njoj kako nešto rade", rekli su prolaznici.

Od službenih informacija niti u samoj marini, a niti u ACY-jevoj centrali u Rijeci nisu htjeli dati neki podatak koji bi doveo do detekcije oligarha i njegova plovila. Gradonačelnik Skradina Antonio Brajković je rekao da ni on nikakvih informacija nije imao.

"Ovdje na Prokljanskom jezeru često se sidri Roman Abramovič, a ima i drugih ruskih bogataša, ali oni nama, osim njega, nisu poznati. Od svih njih koristi ima i Lučka uprava iz Šibenika i ACY marina, ali i samo mjesto jer njihov boravak generira širenje ugostiteljske ponude. Iskreno, mislim da će ova informacija o ruskoj jahti koja se sada nalazi u našoj marini malo naštetiti turizmu mjesta, ali mi moramo poštovati ono što cijeli svijet poštuje", rekao je Brajković.