JAGODAR KOJI SE POSVAĐAO SA ŽIVOZIDAŠIMA: ‘Ja krvavo radim, a oni dođu tu, unište mi posao i još mi se podsmjehuju!’

‘Ovo je krvav posao’, kaže jagodar kojem su jučer prodaju uništili predstavnici Živog zida i koji pojašnjava zašto se pobunio.

“Ovo je jako krvav posao, radi se 20 sati na dan, a na štandu sam po kiši, suncu ili vjetru od 9 ujutro do 18 sati”, kaže 45 jagodar Davor Jurić kojem je u srijedu Živi zid ispred HNB-a uništio posao. Naime, Jurić, koji se proizvodnjom jagoda bavi 25 godina, ondje već sedam godina ima štand na kojem prodaje jagode, a tik uz njega ondje su stali živozidaši kako bi te jagode besplatno dijelili građanima. Sitaucija je to koja ga je zatekla pa im je išao prigovoriti, no ističe da nisu imali razumijevanja.

“Slijegali su ramenima. Onda je netko od njih rekao da će ipak kupiti jagode od mene, ali već je bilo kasno. Zbog njih sam ja u gubitku za 100 kilograma jer nitko nije htio kupiti jagode od mene ako ih netko drugi daje besplatno. Čuo sam da se Pernar podsmjehivao i rekao da ja gledam usko i ne vidim širu sliku toga što su oni ispred HNB-a. Ako je njemu to smiješno, meni je žalosno. Dok sam ja crnčio i radio, on mi se smijao. To me zasmetalo i mislim da je bilo stvarno nepravedno i nekorektno smijati se meni i mojem prosvjedu, pogotovo ako to dolazi od nekoga tko se predstavlja kao osoba koja pomaže ljudima”, ispričao je Jurić za Jutarnji list.

INCIDENT KOD HNB-a: Prodavač jagoda derao se na Pernara i Živozidaše jer su ih besplatno dijelili građanima

‘Nek’ dijele i 10.000 kuna, ali ovo su napravili krivo’

On inače ističe da je u Udruzi uzgajatelja jagoda Grada Zagreba koja odlučuje gdje će tko prodavati svoj proizvod, pa osobno nije mogao birati gdje će prodavati. No, smatra kako su iz Živog zida mogli doći i unaprijed mu objasniti o čemu se radi.

“Nemam ja ništa protiv toga što su oni došli ovdje u odijelima od deset tisuća kuna i mislili da “pomažu” ljudima, ali to su izveli krivo. Da su mi rekli unaprijed ili objasnili o čemu se radi, to bi bila druga priča. Za mene je sad ovo završena priča i ne mogu mi više nikako pomoći”, kaže dodajući kako su u slučaju da žele pomoći proizvođačima jagoda mogli primjerice prosvjedovati protiv uzgoja, a ne njemu napraviti štetu.

Pernar: ‘Zamislite da neki lokalni pekar napadne Isusa’

Svoj komentar na događaj prozvani Pernar kasnije je objavio na Facebooku.

“Taj incident me podsjetio na famozni Isusov govor na Gori gdje je on uoči tog govora, ako se dobro sjećam, razdijelio par kruhova i ribica i nahranio cijelo mnoštvo ljudi. Sad zamislite da neki lokalni pekar napadne Isusa i kaže: ‘Što sad ti, Isuse, tamo si sad nahranio pet tisuća ljudi kruhom i ribicama, tko će sad kupovati kruh od mene’”, kaže Pernar i potom objašnjava da nije poanta u kruhu i ribicama i da u Isusovo doba ljudi nisu došli slušati njegove riječi, nego jesti ribu i kruh. Isto tako, tvrdi Pernar, ljude nije zanimalo zašto su oni ispred HNB-a, a razlog je to što su htjeli ukazati na nerealan tečaj kune.