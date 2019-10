JANDROKOVIĆ OTKRIO DETALJE DOGOVORA S HNS-OM: ‘Idemo s tekstom proračuna kojeg je Vlada predvidjela’

Jandroković se nada da će se sindikati koji su u štrajku vratiti za pregovarački stol

Danas su HNS i HDZ postigli su dogovor tako da bi u idućoj godini, od 1. srpnja, koeficijenti u obrazovanju trebali rasti dva posto u slučaju da se ne pronađe kompletno rješenje za povećanje koeficijenata. Nakon koalicijskog sastanka i bilateralnog sastanka HDZ-HNS, predsjednik Sabora Gordan Jandroković izrazio je nadu da će se i sindikati koji su u štrajku vratiti za pregovarački stol, javlja N1.

Jandroković je otkrio kako idu pred Sabor s rebalansom proračuna, setom poreznih zakona, minimalnom plaćom i zakonom o blagdanima. Tvrdi da oko toga postoji konsenzus te da su svi članovi koalicije suglasni da su prijedlozi dobri.

Što su dogovorili?

“Nakon zajedničkog sastanka razgovarali smo s predstavnicima HNS-a. Dogovorili smo da idemo s tekstom proračuna kakav je Vlada predvidjela, a dogovorili smo se da se ubrza rad na Uredbi o koeficijentima i da ona bude gotova do 30. lipnja. Znači ono što je najavio predsjednik Vlade da želi za iduću godinu 2+2+2 i da se u brzo vrijeme riješi pitanje uredbe o koeficijentima.

Kako bi stvorili jedan pozitivan pritisak na izradu uredbe odlučili smo kako u slučaju da ona ne bude donesena do 30.6 da bi išli s dva posto gore za one resore koji su potplaćeni, a to su policija i prosvjeta”, istaknuo je Jandroković.

Uvjeren je da je ponuda dobra te da kao dodatni osigurač nude dva posto povećanje koeficijenta ako ne bude uredba gotova do kraja lipnja 2020. Kaže da će šest posto koji su sindikati tražili dobiti, a uredba će biti do 30.6. jer se poslu mora pristupiti ozbiljno i odgovorno nakon što proteklih 30 godina nije nađen adekvatan sustav plaćanja u državnom i javnom sektoru.

Volio bi da štrajk prestane

Jandroković bi volio da štrajk prestane jer misli da stvaraju uvjete da druga strana pokaže spremnost na dijalog. Istaknuo je da nikada nisu osporavali da im treba biti isplaćeno šest posto te da dva posto nude kao osiguranje.

