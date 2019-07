JADRANSKE IZNAJMLJIVAČE HVATA PANIKA: ‘Opijeni uspjehom postali smo nerealni i bahati, sada nam se to vraća’

‘Godinama su ljudi dizali cijene bez ulaganja, samo temeljem potražnje, a ove godine to više ne prolazi. Ovo bi mogla biti godina otriježnjenja’

Već prošle sezone, koja je po svim parametrima bila uspješna, ugostitelji su morali u zadnji čas spuštati cijene, a dosta kapaciteta zjapilo je prazno.

Uoči ove sezone, kapaciteti su dodatno porasli, a usprkos upozorenjima stručnjaka kako je prilično opasno nabijati cijene a onda ih spuštati ako sezona podbaci, mnogi su se polakomili za novcem i zadržali nesrazmjerno visoke cijene. I ministar Gari Cappelli cijelo proljeće ponavljajo je kako ne treba ulaziti u cjenovnu utrku s konkurencijom, nego podizati kvalitetu. No većina iznajmljivača je i dalje ustrajala. Blef im nije uspio i sada plaćaju.

Početkom srpnja iskorištenost dostupnog smještaja dosegla je tek nešto više od 33 posto. To znači da je početkom srpnja popunjen svaki treći od 1,662.841 ponuđenog “turističkog kreveta” u Hrvatskoj. U nekim mjestima bilo je još gore.

Ugostitelje hvata panika

Kako bi spasili što se spasiti da, mnogi odjednom nude popuste. Sniženja koja se na svakoj prodajnoj platformi mogu vidjeti, ovisno o količini straha vlasnika ili direktora prodaje, kreću se od 10 do čak 37 posto za neke termine usred srpnja i kolovoza. No od slabe će to koristi biti našem turizmu jer sličnih last minute ponuda ima diljem Mediterana pa ni takve snižene ponude neće doći do izražaja, piše Slobodna Dalmacija.

Kako piše Slobodna, na pregledu rezerviranih termina odskaču samo Dubrovnik i Split. Na Makarskoj rivijeri sada rezervirano 78 posto kreveta, u Biogradu i Zadru 75 posto, Šibeniku 72 posto kapaciteta, Korčuli 86 posto, Bolu 80 posto… Bolje od drugih stoje Split s 93 posto rezerviranih soba, te Hvar i Dubrovnik s 90 posto rezerviranih svih kapaciteta.

Turisti namirišu bolju ponudu

Brojke će vjerojatno biti još gore jer mnoge od tih rezervacija mogu se otkazati bez penala, što će gosti koji će naći nešto povoljnije vjerojatno i u učiniti.

Iako će takvo stanje većina operativaca pokušati opravdati svjetskim trendom usporenog bookinga koji doista uzima maha, činjenica je da kada je Hrvatska u pitanju, dio razloga leži i u nerealnom podizanju cijena smještaja za ovu godinu, koje su čak i tamo gdje baš ništa nije uloženo za 10 do 20 posto veće nego lani. Veliki hoteli će “na van” ponavljati kako su zadovoljni sezonom, no i njih odaju sniženja i popusti.

Akcijske cijene, popusti i sniženja na sve strane

“Istina je da prodaja zaostaje za lanjskom u ovo vrijeme i ponudili smo sniženja, ali ako naš vlasnik hotelske kuće smatra da nižom cijenom može privući goste, mi snižavamo. To je stvar poslovne politike svakog vlasnika i nitko nema pravo nikome zamjerati što daje popuste, jer je najskuplji prazan krevet.

Bolje bi bilo da toga nema i da smo sve kapacitete prodali po punoj cijeni kao lani, ali kad već nismo zbog niza razloga, mi sami tražimo izlaz iz te situacije. I gubitak i dobitak će biti samo naš problem”, objašnjava logiku “akcijskih cijena” direktor prodaje hotelske kuće na zadarskom području.

Hotelijer s makarske rivijere prilično je ošriji i izravniji.

‘Pretjeralo se s cijenama i to nam se sada vraća’

“Činjenica je da neki tek sada dolaze pameti kad vide loše rezervacije, pa cijene koje su tobože “snizili” su zapravo normalne cijene koje su morali imati i prije. Mora nam se dogoditi jedna godina u kojoj ćemo se suočiti sa stvarnošću, jer smo opijeni turističkim uspjesima proteklih godina postali nerealni i bahati“, upozorava. Ističe kako pritom ne govori o vrhunskim hotelima i apartmanima s 5 zvjezdica, nego o osrednjem smještaju. “Pretjeralo se s cijenama i to nam se sada vraća.”

“Zar je normalno da u gotovo nepoznatom malom otočnom mjestu noćenje u hotelu sa skromne tri zvjezdice, koji deset godina nije renoviran, noćenje stoji 250 eura u srpnju i kolovozu?!”, ilustrira problem, još jednom ponavljajući kako oni koji nude vrhunsku uslugu nemaju problema s popunjenošću.

‘Ovo bi mogla biti godina otriježnjenja’

Od svih, najgore će proći privatni iznajmljivači koji se ni po čemu ne izdvajaju.

“Problem je što su ljudi godinama u apartmanima dizali cijene bez ulaganja, samo temeljem potražnje, a ove godine to više ne prolazi. Gosti sada točno znaju kakva je situacija s bookingom, prate stanje na tržištu kod nas i drugdje i vide koliko je slobodnog mjesta i kakve su cijene. Zato čekaju i odgađaju rezervacije, tražeći uvijek povoljnije”, kaže Tomislav Fain, predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA).

Mogla bi ispaštati cijela Hrvatska

Na razini cijele Hrvatske, procjenjune, misli da će sve koliko toliko popuniti u špici sezone, ali da treba dugoročno razmišljati i prepoznati u čemu griješe oni koji su ostali prazni. “Mogla bi ovo za neke biti godina triježnjenja u turizmu”, zaključuje.

No problem je dosta veći od toga da će nekolicina iznajmljivača ostati bez novca samo zato jer su lakomo nabili cijene. Koliko god bi domaći furešti mogli zlurado zaključiti kako su si samo krivi, posljedice će osjetiti cijela Hrvatska, jer kad turizam kihne, gospodarstvo se prehladi.

