Bivša premijerka, Jadranka Kosor komentirala je danas za N1 televiziju izbor za predsjednika Vrhovnog suda, rekavši da je dogovor između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića sasvim sigurno postignut.

Naime, Milanovićev izbor za predsjednika Vrhovnog suda je Radovan Dobronić, a Plenković je rekao da zasad nema ništa protiv Dobronića kao kandidata.

"Izvjesna nježnost se pojavila između premijera i predsjednika Republike, ne napadaju se, a predsjednik jako izbjegava bilo kakvu kvalifikaciju vezano za bilo koji potez Vlade pa čak i na činjenicu da obnove u Hrvatskoj nakon potresa nema, da ona stoji, da dolazi zima i da se tu očekivao njegov jasniji glas. On je vrlo koncilijantan i to bi dovelo do naznaka da su se dogovorili", rekla je.

Jedna stvar joj je smiješna

Dodala je da se vide uspješni dogovori oko imenovanja i službi, tako da je moguće da postoji neka vrsta dogovora. To ćemo, smatra Kosor, vrlo brzo vidjeti i nakon današnje odluke Vrhovnog suda i reakcija na nju.

“Ono što je u svemu tome pomalo smiješno, i ova današnja sjednica Vrhovnog Suda i sjednica Sabora su savjetodavne i nemaju utjecaja na konačnu odluku predsjednika Republike, koji jedini po Ustavu ima mandat predlaganja osobe na čelo Vrhovnog suda. Jedini koji o tome odlučuje je predsjednik Vlade i HDZ-a, koji drži ključeve parlamentarne većine i tu će se vidjeti kakvi su njihovi odnosi.

Bit će neobično i dosta tricky ako suci Vrhovnog suda predlože nekog drugog, a ne Dobronića, za kojeg je predsjednik rekao da je njegov kandidat, a Plenković se nije javno opirao. Vidjet ćemo kako će tu nastati situacija, meni je neobično žao da je propuštena prilika da se Zlata Đurđević, kompetentna, sjajna, odlična i neusporedivo najbolja imenuje na tu funkciju, davno bi već počeli puhati neki novi vjetrovi da je ona na toj poziciji", rekla je Kosor za N1.