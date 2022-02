Zviždačica Maja Đerek koja je nedavno istupila te javno progovorila o nepravilnostima u tvrtki Državne nekretnine, izazvala je pravu lavinu reakcija u javnom prostoru. Njezine je navode između ostalog prošlog tjedna komentirao i sam predsjednik Zoran Milanović, koji je rekao da, ako je pola toga što je Đerek rekla istina, da je to za pad Vlade. S izjavom predsjednika Milanovića odmah se složila saborska oporba, a koja je odmah iznijela i dodatne razloge zašto bi Vlada premijera Andreja Plenkovića trebala pasti.

Može li se teza o padu Vlade koja se već danima proteže zaista i obistiniti? Ovu goruću temu za Net.hr komentirala je bivša premijerka Jadranka Kosor, koja smatra kako nema realne šanse da padne Vlada.

Kosor ističe da predsjednik ne zaziva pad Vlade, već je to usput spomenuo u kontekstu Maje Đerek koja je iznijela određene pojedinosti, a „koje su zaista zastrašujuće“. Pošto se u njezinim iskazima spominju i neki ministri, a s obzirom na to da ima još nekih otežavajućih okolnosti za Vladu, kao primjerice obnova koje praktički nema, Milanović je, tumači Jadranka Kosor, izjavu o padu Vlade spomenuo u tom kontekstu.

"To nije niti prvi puta, niti je presedan, niti je točno da se to prvi puta dogodilo. To se već prije događalo otkada smo promijenili Ustav 2000. godine pa iz polupredsjedničkog prešli u parlamentarni sustav“, pojašnjava Kosor, dodajući da niti jedan predsjednik države do sada u nekim razdobljima nije bio u preidiličnim odnosima s Vladom.

Svaki je predsjednik, kaže, nastojao ukazivati na stvari za koje je smatrao da ih Vlada ne radi, no prema sustavu parlamentarne demokracije, glavna izvršna vlast i općenito vlast i moć su u Vladi, odnosno u rukama premijera.

"I u vrijeme Stipe Mesića bilo je slučajeva da je on zazivao hitne sjednice Vlade, a javno je optužio i jednog ministra. Osobito je to bilo izraženo u vrijeme gospođe Grabar-Kitarović, koja je čim je došla na vlast, odmah tražila od Milanovića da odstupi i napisala mu da je najbolje što može učiniti za Hrvatsku jest da da ostavku“, podsjeća Kosor, dodajući da je bivša predsjednica pokušala čak intervenirati u ministarstvima pa i ulazila u ministarstvo poljoprivrede te tražila da se tamo rješavaju neke stvari.

"Uvijek smo imali svojevrsnu napetost između premijera i predsjednika, s obzirom na činjenicu da je predsjednik države jedini koji ima taj izvorni, ogromni legitimitet jer ga se bira izravno, a premijera se bira u Hrvatskom saboru. Premijer postaje ona tko skupi 76 ruku“, govori bivša premijerka.

Pupovac najbitnija karika Vlade

"I ova Vlada će opstati sve dok ima tih 76 ruku, odnosno dok ima potporu gospodina Milorada Pupovca za kojeg mislim da je jedna presudna ličnost u tom smislu, ali i ostalih manjinaca te predstavnika malih stranaka koje praktički ne postoje na političkoj sceni“, kaže Kosor.

To su stranke, pojašnjava nadalje, koje više nisu niti na razini statističke pogreške, ali su dobili po jedan ili dva mandata u Saboru te su dio parlamentarne većine. Parlamentarna većina po mišljenju bivše premijerke zapravo je HDZ, dok su male stranke koje čine koaliciju sateliti kojima nikako nije u interesu da padne Vlada, jer će nakon toga svi oni biti zaboravljeni.

"Nema te realne šanse da padne Vlada ili da se smjeni neki ministar. To je loše zato što mislim da bi sam predsjednik Vlade trebao mijenjati ministre koji nemaju apsolutno nikakvog rezultata“, govori Jadranka Kosor.

Uz Plenkovića, smatra da je Pupovac apsolutno najbitnija karika u vladajućoj koaliciji. "U mojoj Vladi i u prethodnoj Vladi smo imali koaliciju s SDSS-om. Primjerice, u mojoj Vladi je potpredsjednik bio gospodin Slobodan Uzelac kao predstavnik srpske manjine i SDSS-a. U to vrijeme, gospodin Uzelac je znao glasati protivno mojim, odnosno HDZ-ovim prijedlozima, a sada je to nezamislivo“, kaže.

"Pupovac je apsolutno glavna politička osoba koju se sve pita uz Plenkovića. Kad bi SDSS izašao iz Vlade, što naravno nikada neće, onda bi izašli i drugi manjinci i onda bi pala Vlada, jer to je sveukupno 8 mandata. To se neće dogoditi zato što gospodin Pupovac, prije svega, ima tu svoj interes, a Plenković ima svoj interes", kaže Kosor, dodajući da će njih dvoje "zauvijek sretno živjeti“, kako to kaže priča.

Najneobičnija koalicijska Vlada

U toj cijeloj priči, svatko ima neki svoj interes. Male stranke će se u Vladi držati dok god se bude moglo držati, odnosno do sljedećih izbora nakon kojih ih više neće biti, kaže Jadranka Kosor. "Oni sada imaju mizerno glasova, a ogromnu moć i utjecaj, a svoje su viđenije ljude uspjeli dobro smjestiti i utopliti u određenim ministarstvima te na određenim funkcijama“, veli nam.

Kosor smatra da je ovo možda najneobičnija koalicijska Vlada do sada, u kojoj je jedan gigant - HDZ - i nekoliko manjih stranaka koje biračima više ništa ne znače, no imaju po glas ili dva u Saboru. "Usput se dogodilo da neki kao i u prošloj Vladi prevare svoje birače, poput Hrelje koji je izabran na SDP-ovoj listi, pa onda bez ikakvog srama pretrči u zagrljaj HDZ-u“, kaže, dodajući kako i ona kao i mnogi misli da Plenković ima još igrača u pričuvi za stabilnu većinu.

"Meni je u toj priči najteže prihvatiti činjenicu da bilo koja Vlada opstaje na temelju glasova koji nisu izvorno pripali toj opciji, nego su pripali nekom drugom. Hrelja nikada ne bi vidio Sabora da nije bio na SDP-ovoj listi, to treba pošteno reći“, zaključuje Jadranka Kosor pa dodaje da Plenković u ovoj situaciji može mirno spavati i lijepo sanjati jer je njegova Vlada, unatoč što se posljednjih dana intenzivno pričalo o padu, sigurna i stabilna.