JADRANKA KOSOR: ‘Stožer nije Vlada, šef Stožera nije premijer. Vladavina prava mora biti na prvom mjestu’

Komentirajući rad Vlade i Nacionalnog stožera u krizi izazvanoj epidemijom koronavirusa, bivša premijerka Jadranka Kosor kazala je da bez obzira na krizu treba održati vladavinu prava i da Stožer ne može biti zamjena za Vladu.

“Vrijeme je da se sustavnim promišljenim mjerama gleda u budućnost. Bitno je da bez obzira kakva nas kriza zadesila, jednog dana će prestati, a vladavina prava mora uvijek biti na prvom mjestu. Prevedeno, u sustavu parlamentarne demokracije gdje Hrvatska vlada odgovara Hrvatskom saboru, najvažnije se odluke moraju donositi u Saboru”, rekla je Kosor gostujući na televiziji N1.

‘Šef Stožera nije predsjednik Vlade’

“Vlada je ta koja upravlja državom, donosi odluke, a one koje je potrebno predočiti parlamentu, mora to napraviti, i to mora biti početna točka. Stožer nije Vlada, šef Stožera nije predsjednik Vlade i ključne se odluke moraju donositi u Vladi. To mora biti nulta točka. Važno je zbog pada gospodarstva i BDP-a donijeti svojevrstan sličan plan gospodarskog oporavka, predočiti ga javnosti, naznačiti precizno okvirno vrijeme u mjesecima u kojem će se neke mjere provoditi, neke ukinuti ili uvoditi nove. Neizvjesnost je najgora”, ustvrdila je Kosor.

Osvrnula se i na nepridržavanje propisanih mjera sigurnosti.

“Socijalne, odnosno fizičke distance tamo gdje ja kupujem više nije bilo, igrališta su puna, kažu da je Maksimir za vikend bio krcat, u trgovinama također. Ljudi šeću, ne nose zaštitna sredstva, možda je to samo moje iskustvo, ali važno je da se Stožer, ali prije svega Vlada s preciznim uputama obraća javnosti. Dio je ljudi je odobravanje procesije na Hvaru shvatio kao relaksiranje mjera. Sve mjere moraju biti iste za sve, nitko se ne smije osjetiti zakinut, manje vrijedan, da je netko privilegiran, da za neke druge vrijede druge mjere”, rekla je Kosor.

‘Ova kriza slična prošloj, ali ima jedna velika razlika’

Uspoređujući ovu krizu s onom prije 11 godina, kada je bila na čelu Vlade, rekla je da dijelom ima sličnosti, ali i jedna velika razlika.

“Tad Hrvatska nije bila članica EU. Situacija ove Vlade je zbog toga neusporedivo drugačija i bolja. Sustav solidarnosti među članicama postoji i u budućnosti će pogotovo funkcionirati. Za Hrvatsku su tada svi govorili da nikad neće postati članica EU, bili smo sami, plutali na otvorenom moru. Uvjeti zaduživanja su bili puno teži”, rekla je bivša premijerka dodavši kako se slaže s onima koji kažu da ćemo pravu krizu osjetiti za tri do četiri mjeseca.

Zagovara i rebalans proračuna kako bi, među ostalim, medicinsko osoblje, policija, vatrogasci i drugi koji danonoćno rade na spašavanju ljudskih života bili dodatno nagrađeni.

‘Izbori bi mogli biti potpuni potop opozcije’

Prokomentirala je i poziciju predsjednika Zorana Milanovića.

“Pokazalo se ispravnim što sam prognozirala da će za Andreja Plenkovića i njegovu Vladu biti najbolje ako pobjedi Zoran Milanović jer je on do kraja shvatio svoju ulogu kao predsjednika koji ni na koji način ne odmaže Vladi, nego pohvaljuje poteze i praktički ga nema puno u javnosti”, rekla je Kosor na N1 televiziji.

Osvrnula se i na parlamentarne izbore i šanse oporbe na njima.

“Ako izbori budu brzo, kako se nagađa, u svjetlu stabilne situacije borbe protiv virusa, ugleda koji dio stožera ima u javnosti i činjenice da dobro prolazimo u ovoj krizi, i ako se izbori održe brzo, na ljeto, to će biti potpuni potop opozicije jer se ona neće imati čime boriti, neće moći reći da nije dobro, a neće moći imati ni klasičnu kampanju, niti susrete s biračima, neće moći putovati nego se obraćati putem medija što je nedovoljno”, kazala je dodavši da bi se SDP mogao naći u situaciji “uzmi ili ostavi” kad je u pitanju velika koalicija.

