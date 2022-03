Govoreći o navodima da unutar HDZ-a postoji osam zastupnika iz Slavonije, zbog kojih bi Vlada mogla pasti jer ne bi poduprli rekonstrukciju Vlade kad bi ona uključivala smjenu ministrice Nataše Tramišak, bivša premijerka i čelnica HDZ-a Jadranka Kosor izjavila je danas za N1 da su to "hrabri insajderi koji obično iz HDZ-a šalju poruke, ali do zadnjeg trenutka dok šef ne padne ne bi istupili javno".

"To je isto jedna od karakteristika funkcioniranja te stranke koju sam imala prilike doživjeti. Sve bih to uzela s velikom rezervom, a ono što jest politička činjenica da se govori o rekonstrukciji i da velik dio medija, ali i velik dio takozvane opozicije prihvaća to kao nešto normalno. Rekonstrukcija, pa se može mijenjati i do sedam ministara. To nije rekonstrukcija. Rekonstrukcija je kad mijenjate dva ministra zbog toga što ne daju dovoljno rezultata pa ih promijenite, eventualno tri, u hodu”, rekla je Kosor.

Kosor tvrdi da bi takva rekonstrukcija značila potpuno novu Vladu Andreja Plenkovića. Pritom je postavila pitanje za koje kaže da ga nitko ne postavlja. “A to je, kako to da svi ministri, koje je izabrao jedan čovjek, a to je predsjednik stranke i predsjednik Vlade, zapravo ne valjaju i potkapacitirani su, a zapravo ih je on izabrao, nitko drugi nego on”, rekla je Kosor.

“Kako je moguće na kraju dana da svi oni ne valjaju, ali samo taj glavni, koji ih bira, postavlja, miče, trpi, brani do posljednjeg trenutka, iako su uhićeni, samo je on savršen?”, upitala je.

Očekuje demant navoda

Komentirajući navode Nacionala da Ivan Anušić, Gordan Jandroković i Davor Božinović rade na rušenju Plenkovića, Kosor je rekla da je najmanje što očekuje od političara "tog kalibra" da danas javno to sve demantiraju, budući da se takva špekulacija iznosi u tjedniku koji je otkrio brojne afere.

"To je uvijek jako dobro i ljekovito, zato što se radi o važnim funkcijama, potpredsjedniku stranke, Anušiću, predsjedniku parlamenta, Jandrokoviću i potpredsjedniku Vlade, Božinoviću. Očekujem svakako da oni to izrijekom demantiraju”, rekla je Kosor.

Smatra da Plenković mora povesti računa o curenju insajderskih informacija. "Poznato je da dio ljudi u stranci nije zadovoljan činjenicom i nekako im je neugodno da je ministar uhićen, da se provode istrage, i da nikom ništa, jer se to zaista nikad nije dogodilo. Bizarno je da Tramišak prima prijetnje i da to njemu nije prijavila, ali je ekstremno bizarno i to da u Vladi rade ministri pod istragama i da on to apsolutno tolerira zato što je to ekstremno bizarna poruka DORH-u i USKOK-u, jer im se na taj način političkim mehanizmima pokušava oduzeti snaga koju mogu imati. Bizarno je upravo to što te ljude na tim funkcijama, koji vode DORH i USKOK, bira vladajuća većina u Saboru, tako da je to jedan nevjerojatan koloplet i ekstremno bizaran i nikad to nismo imali”, rekla je Kosor.

Do kada će Plenković biti na vlasti?

Kosor tvrdi da će se Plenković, dok god bude najmoćniji čovjek u državi, s neprijateljima obračunavati na isti način, marginalizirati ih i neutralizirati u javnosti.

“Andrej Plenković će toliko dugo imati vlast i u državi i u stranci, dok bude imao tu bezgraničnu potporu i Pupovca i koalicijskih partnera, koji su apsolutno beznačajni na nacionalnoj razini, ali u Saboru imaju po jednu ili dvije ruke. I kad bi se dogodilo ovo što piše Nacional, da osam ljudi otkaže poslušnost kod izbora novog ministra, on bi sasvim sigurno mogao smjesta nadomjestiti te ruke i ponovno izglasati koga hoće”, rekla je Kosor.

'Plenković postaje nadličnost'

Uvjerena je da bi Plenković iz redova oporbe “apsolutno imao” ljude koji bi nadomjestili potencijalno izgubljene glasove u HDZ-u te je izjavila da se oko Plenkovića stvara kult nadličnosti.

"Kad pogledate cijelu opoziciju sve skupa, izgleda nevjerojatno da bi netko na izborima mogao sklepati većinu, gradi se jedan kut nadličnosti, a u tome pomaže i opozicija, Plenković postaje neka vrsta nadličnosti, ministri mu padaju, potpuno su nevidljivi, a sve to nadoknađuje on svojom veličinom. To je nemoguće i ne može trajati u nedogled. On se fenomenalno osjeća kad ode u Bruxelles i govori o krizama, kad ode u Versailles i tamo rješava velike i važne stvari od svjetskog i europskog interesa, puno se bolje snalazi nego kad se nađe, kako on kaže, s ekstremno bizarnom situacijom s ministricom”, rekla je Kosor za N1.