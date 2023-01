Ministar financija Marko Primorac gostovao je na prvog dana nove godine na HRT-u gdje je govorio o prvom danu uvođenja eura. Tim je povodom poručio i to kako je 'prvi dan eura kao službene valute prošao je jako dobro.'

"Nismo zabilježili nikakve teškoće, u kontinuiranom smo kontaktu bili i sinoć u očekivanju tranzicije i novogodišnje večeri sa svim dionicima koji su bili uključeni u proces same tranzicije, u svim bitnim sustavima državne uprave“, kazao je Primorac.

Međutim nakon, jutro kasnije sve je bilo drugačije. Nakon trežnjenja uslijedio je prvi radni dan i šok. Građani su ostali zatečeni kad su vidjeli kako su pojedini trgovci i drugi iskoristili uvođenje eura i znatno povisili cijene. Primorac je zbog toga malo pro cijenio ploču.

"Ono što sam poručio trgovačkim lancima danas, a to poručujem svima onima koji će ovu situaciju prelaska na euro pokušati iskoristiti da zarade na teret naših građana, je da im to neće proći i da će Vlada učiniti sve da zaštiti standard hrvatskih građana", rekao je ministar, poručujući kako su na stolu sve mjere, od crnih listi do zamrzavanja cijena široke liste proizvoda.

"I sada u ovoj situaciji kada smo uveli euro podižu cijene i na takav način pokušavaju prevariti hrvatske građane. To je ono što im neće proći", dodao je ministar.

Na ove njegove riječi osvrnula se bivša HDZ-ova premijerka Jadranka Kosor, kojoj je nekadašnja stranka postala omiljena tema kritika.

"Da, gotovo sve je dodatno skuplje nakon uvođenja eura. A ministar, onaj što je dugo stajao pred semaforom, kaže o poskupljivanjima i zaokruživanjima 'e neće im proći'. E a prošlo je, dušo", poručila je gospođa Kosor.