Bivša premijerka Jadranka Kosor komentirala je danas za N1 televiziju zabranu posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića bez službene najave, rekavši da ovaj incident samo pokazuje da, kad je 2018. na poziv Kolinde Grabar-Kitarović Vučić došao u Hrvatsku bez isprike Hrvatskoj zbog huškačkih izjava i huškačkog djelovanja, nije mogao doći bez osobne isprike.

“Prijem koji je doživio bio je i više nego srdačan i vrlo brzo se pokazalo da nas je ponizio tim posjetom. Tvrdio je da je donio neke protokole o nestalima, a pokazalo se da su to ljudi koje smo davno pronašli i identificirali. To je bio trenutak koji se, prema mom mišljenju, nije smio dogoditi. Nije se smjelo dogoditi da Hrvatska šutke pristane na otvaranje poglavlja 23”, rekla je Kosor.

Smatra da osoba koja kao Vučić Oluju i dalje naziva etničkim čišćenjem ne bi trebala biti dobrodošla u Republici Hrvatskoj. “On dolazi sa svojima, ali mi na našem teritoriju odgovaramo za njegovu sigurnost. Vučić sigurno zna da nije osobito dobrodošla osoba na teritoriju Republike Hrvatske", dodala je.

Kosor je naglasila da je u presudi Gotovini i Markaču potvrđeno da nije bilo etničkog čišćenja. “Takav stav da je Oluja bila etničko čišćenje ima predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac i ima ga i aktualna potpredsjednica Vlade Šimpraga i u tom smislu je ta Vlada nevjerodostojna”, rekla je.

Nježna Plenkovićeva reakcija

Komentirajući reakciju premijera Andreja Plenkovića na Vučićeve izjave, Kosor je rekla da je njegova reakcija u ovom slučaju bila prilično "nježna" te da ona to razumijem jer je morao jako vagati što će reći da ne povrijedi Pupovca koji se nije složio sa stavom Vlade.

"Ovaj put je bio vrlo otvoren i vrlo jasan i rekao da to nije dobra odluka Vlade i institucija. Šef Vlade ima drugačije stajalište i mislim da je to jedan od razloga što je bio vrlo nježan i obazriv i to je lijevom rukom skinuo s dnevnog reda. Nastojat će se da se taj posjet ostvari. Tko god misli da bi Vučić mogao doći u Jasenovac i da bi to moglo proći bez verbalnih provokacija, taj je politički diletant”, kazala je.