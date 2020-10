JADRANKA KOSOR OPISALA NEUGODNO ISKUSTVO U TRGOVINI: ‘Zamolila sam ga da stavi masku i odmakne se…’

‘Eto i bivša premijerka je sluđena, čula sam na odlasku’

Bivša premijerka Jadranka Kosor je u nedjelju imala neugodno iskustvo u trgovini. Situacija koju je iskusila vjerojatno su prošli mnogi jer je riječ o epidemiološkim mjerama kojih se neki i dalje ne pridržavaju.

“U trgovini prije pola sata dečko bez maske uz mene na blagajni pa sam ga zamolila da se odmakne i stavi masku a on mi održao predavanje da su sve to gluposti, gospon do njega se složio pa skinuo masku. Eto i bivša premijerka je sluđena čula sam na odlasku”, napisala je Kosor na Twitteru.

Pratitelji bivše premijerke većinom su komentirali da su i sami prošli kroz sličnu neugodnu situaciju i komentirali da je to “jako žalosno”. Kosor se s njima složila i dodala da prodavačice ne govore ništa jer su to samo preporuke. “Jako loše”, napisala je Jadranka Kosor.