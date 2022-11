Bivša premijerka Jadranka Kosor pohvalila se na svom Twitter profilu dirljivim susretom s bivšim kolegom, slovenskim predsjednikom Borutom Pahorom, koji je za svoj posljednji službeni posjet u mandatu odabrao Zagreb.

Pahor se jučer sastao s predsjednikom Zoranom Milanovićem, ali i sa svojom nekadašnjom kolegicom Jadrankom Kosor.

"Sve prolazi, prijateljstvo ostaje. Divan, za pamćenje susret s Borutom Pahorom na večeri u Uredu predsjednika RH", napisala je Kosor na svom Twitter profilu i 'zaradila nekoliko' pozitivnih komentara: 'Da smo bar uvijek imali tako dva složna i razumna političara', ''Prijateljstvo koje ne prestaje. Lijepo vas je vidjeti'.

Prijateljstvo unatoč teškim okolnostima

Odnos Kosor i Pahora dugo je intrigirao javnost zbog odlične kemije i simpatija koje politički dvojac nije skrivao. U vrijeme kada su trajali dogovori između Hrvatske i Slovenije o arbitražnom sporazumu, slovenski medijski servis svojedobno je odnos Kosor i Pahora prezentirao kao simboličnu romansu i novo poglavlje u odnosima dviju država.

Pahor, inače maneken u vrijeme studentskih dana, i tadašnja hrvatska premijerka čak su 2013. na Trakošćanu podigli spomen ploču u znak sjećanja na svoj susret 2009. kada su se sastali kao premijeri država i pokušali riješiti probleme uoči hrvatskog ulaska u EU.

"Kad smo sjeli, pogledao sam gospođu Kosor u oči i pitao je vjeruje li mi. Gospođa predsjednica Vlade tada je rekla: 'Da, ako to zaslužite!'", ispričao je tom prilikom Pahor. Naime, u to vrijeme Slovenija je već blokirala 14 od 35 poglavlja pregovora o ulasku Hrvatske u EU zbog neriješenih graničnih pitanja te ozbiljne prijetnje da situacija eskalira i u sigurnosnom pogledu.

'Zvao me u tri u noći i pitao koliko je sati u Zagrebu'

"Ti kadrovi koji su krenuli gdje se nas dvoje srdačno pozdravljamo, katkada je to zloupotrebljavano i u slovenskoj i u hrvatskoj javnosti, ali su to bile poruke koje su naši građani dobro primali", komentirala je svojedobno Kosor. "Nekoć, kad smo bili predsjednici vlada, zvao me u tri sata u noći i pitao koliko je sati u Zagrebu", kazala je tada bivša premijerka.

Pahor je kasnije nastavio njegovati dobre političke odnose i s bivšom predjsendicom Kolindom Grabar Kitarović pa su tako 2019. imali neformalno druženje u okviru njihova redovitog dogovora s ciljem nastavka dobrih međuodnosa Hrvatske i Slovenije.