Jadranka Kosor, bivša premijerka Republike Hrvatske, gostovala je na N1 televiziji. Na samom početku razgovora, komentirala je optužnice koje su u Srbiji podignute za četvoricu hrvatskih pilota.

Istaknula je da Vlada i politika ne mogu odbaciti optužnice, nego mogu imati stajalište o njihovoj opravdanosti ili neopravdanosti.

"Ja sam na strani tog stajališta da potezanje tih optužnica jest par excellence političko pitanje i bilo bi dobro da tu priču otvorimo i zatvorimo", rekla je Kosor te podsjetila da se slična situacija dogodila i 2011. godine.

Naime, te je godine u Hrvatsku stigao popis s četrdesetak imena s optužnicama na temelju zakona o univerzalnoj jurisdikciji, na kojemu se našlo i ime Vladimira Šeksa te da je tada u Saboru donesen zakon o ništetnosti univerzalne jurisdikcije.

"Do dana današnjeg ta priča zapravo nije do kraja zatvorena. To je političko pitanje u dvije razine. Dakako da političari u Republici Hrvatskoj, oni koji jedan od svojih programa temelje na zaštiti Domovinskog rata i zaštiti digniteta Domovinskog rata, a imamo i koaliciju između HDZ-a i SDSS-a, gdje su pitanja oko nekih stvari dijametralno suprotna. Bit će zanimljivo vidjeti kako će se to odviti. Milorad Pupovac vrlo radikalno verbalno lupa po stou i govori da je to nedopustivo, osuđuje one koji govore da se te optužnice treba odbaciti, a to govori potpredsjednik Vlade Tomo Medved i predsjednik Vlade Andrej Plenković, a Pupovac ne artikulira o kome govori kad govori da se ne treba junačiti i da to tako ne treba ići. Tako da se neće dogoditi ništa, malo bure na površini, malo ćemo pričati kao i te 2011. i to je sve”, rekla je bivša premijerka.

'Ako Srbija želi europski put, onda se mora riješiti pitanje jurisdikcije'

Osvrnula se i na želje Srbije da postane članica Europske unije.

"Srbija, navodno, želi postati članica Europske unije, iako i dalje podupire Rusiju i protivi se sankcijama protiv Rusije, ali ako zaista iskreno želi europski put, onda Republika Hrvatska ima potpuno pravo, i to apsolutno nije ucjena, tražiti da se u poglavlju 23 razriješe i pitanje jurisdikcije i da se u Republici Srbiji i precizno potvrdi da se priznaju presude Međunarodnog kaznenog suda i u slučaju genocida u Srebrenici, ali i presude generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču, gdje je potvrđeno da genocida u Oluji nije bilo", rekla je Kosor.

U nastavku svog gostovanja dotakla se i vladajuće koalicije HDZ-a i SDSS-a, govoreći kako su njihove nesuglasice nulta točka koja se mora razriješiti.

“Osovina vlasti u Republici Hrvatskoj počiva na strankama od kojih jedna govori da genocida u Oluji nije bilo i da je to bila legitimna operacija, što je HDZ, a s druge strane SDSS tvrdi da etničkog čišćenja jest bilo i da se hrvatske branitelje s optužnice mora procesuirati. To je nulta točka koja se mora razriješiti”, nastavila je.

'Svjedočimo praktički ozakonjenju dvostrukih konotacija ZDS-a'

Novinarka N1 televizije, Mašenka Vukadinović upitala ju je što bi se moglo dogoditi ne bude li se Pupovac slagao s odlukom Vlade o odbacivanju optužnice.

“Sjetite se koliko se žestoko Pupovac žestio na nedonošenje bilo kakve relevantne odluke u slučaju nabujalog pozdrava 'Za dom spremni' posvuda. Svjedočimo, nažalost, da maturanti izvikuju upravo taj ustaški pozdrav, a on je prijetio i bio zgrožen, ali nije se dogodila zabrana. Vidimo da se nije pronašlo nikakvo rješenje, svjedočimo praktički ozakonjenju dvostrukih konotacija ZDS-a. Nisam sigurna da je Pupovac bio rezolutan pred premijerom na sastanku, kao što je bio rezolutan pred vašim kamerama”, rekla je Kosor.

“Ako ne podržavate odluku Vlade na čijem je čelu netko koga politički kujete u zlato i politički obožavate i stavljate ga u kulu bjelokosnu i tko je za vas nedodirljiv, a s druge strane taj isti koji je zaista svemoćan ne poduzima ništa, onda je jedini mogući rezultat tih razgovora reći – doviđenja, hvala. Most je jednako tako bio razriješen, a u slučaju da ovakvo nešto dođe na dnevni red i kad bi Vlada morala, iako mislim da se Vlada u tom slučaju neće trebati posebno oglašavati nekom odlukom, ali kad bi to došlo na dnevni red, Plenković bi po istom načinu kao u slučaju Mosta mogao tajnici reći da pripremi papire za razrješenje”, zaključila je bivša premijerka.