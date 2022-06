Bivša premijerka Jadranka Kosor komentirala je Opći sabor HDZ-a, koji je održan u subotu, a usporedila ga je s onim ranijima na kojima je ona sudjelovala.

"U povijesti HDZ-a ti veliki skupovi, a sabor HDZ-a je najviše tijelo koje odlučuje, uvijek su imali posebno mjesto, uvijek se na to posebno pripremalo. Ja sam na jednom takvom saboru predložena za potpredsjednicu stranke pa sam onda tamo isto tako bila u ono vrijeme velikog sraza između Pašalićevih i Sanaderovih, bila sam izabrana i za zamjenicu predsjednika stranke pa sam onda i sama, kao predsjednica stranke, kad je moj prethodnik otišao, izabrana aklamacijom od 10.000 izaslanika i onda onaj sabor stranke, koji sam ja pripremala kao predsjednica 2012. godine, gdje je bilo 5-6 kandidata za predsjednika i ja kao jedina žena, gdje je bilo niz kandidata za sva ostala tijela, gdje je Andrej Plenković bio moj kandidat za zamjenika predsjednice i gdje je na tom saboru, kao što znamo, šef stranke postao Tomislav Karamarko sa svojom ekipom, a Plenković nije izabran za zamjenika", rekla je Kosor za N1.

'Nijedna stranka nije toliko blatila Tuđmana kao HNS'

Napomenula je kako je subotnji sabor bio bitno drugačiji i da se zaboravlja da u HDZ-u ima puno više ljudi i članova od onih koji čine Predsjedništvo i Nacionalno vijeće. Istaknula je što smatra glavnim problemima ovog sabora stranke.

"Za mene, kao bivšu članicu i predsjednicu stranke, jest nekoliko stvari teško razumljivo. Među ostalim i to da u vodstvo stranke, u predsjedništvo stranke koje odlučuje o sudbini svih nas, uđe čovjek koji je žestoko govorio protiv HDZ-a, koji je kao član HNS-a za članove HDZ-a govorio da su banda. Radi se o gospodinu Petryju, koji je postao župan i koji je čovjek od osobitog povjerenja šefa stranke. To bi za Tuđmana bilo apsolutno nedopustivo i nezamislivo, zato što, povijesno gledano, nijedna stranka nije toliko blatila Tuđmana i napadala HDZ kao što je to činio HNS. I da se u dvorani nije našao nitko tko bi rekao da je to neprimjereno", objasnila je Kosor.

Neki kažu kako je premijer Plenković ovim saborom konačno preuzeo i stvorio nov i HDZ po svojoj mjeri, ali Kosor kaže kako je to netočno.

"Svi su zaboravili da je u prethodnom predsjedništvu, koje je, kao, on naslijedio od bivšeg nepoćudnog predsjednika, koji je isto biran na saboru stranke, da je on u predsjedništvo kooptirao ljude od osobnog povjerenja, tako da je kooptirajući ljude koji su bili njegovi u Vladi, stavio u predsjedništvo stranke, tako da u slučaju da zagusti uvijek ima prevagu. To se odnosi na gospođu Žalac, koja je bila ministrica i najbolja u svom području i nakon što je uhićena, a tu je bio i Goran Marić. Taj dojam o tome da se sad stvara ekipa koja je njegova je potpuno krivi. Mislim da je dobro da su tu unatoč tome što je isti broj kandidata za isti broj pozicija, da tu ima dosta mladih ljudi, da ima ljudi koji su se izborili na nekim izborima kao neki župani, međutim, to su sve ljudi koji u stranci zapravo politički znače jako malo. Tu nema nikakvih teškaša, ljudi koji imaju nekakvo iskustvo i to je znak da će oni bespogovorno glasati za sve što šef predloži", rekla je Kosor.

Kritike na program stranke

Osim toga, Kosor je i kritizirala program stranke.

"Kad je stranka izravno poduprla referendum o braku, i HDZ je izravno podupro tu inicijativu, kako sad pišu – poštujemo sve obiteljske zajednice i sve gdje postoji ljubav i toplina. Postoji neka vrsta dubinskog licemjerja koja mene na trenutke zaprepašćuje i kad to sve povežete s činjenicom da se HDZ na vlasti održao prelijetanjem HNS-a, koji je najdublje vrijeđao HDZ, i kad je bio samo jedan čovjek, Davor Stier, koji se usprotivio tome i koji se zbog toga odrekao funkcije ministra vanjskih poslova i bio marginaliziran i imao hrabrosti vlastitu sudbinu staviti na pladanj zbog načela, danas toga nema", rekla je Kosor.