JADRANKA KOSOR: ‘Milijan Brkić se neće lako predati i neće sigurno sam odstupiti’

Milijana Brkića bit će prilično jednostavno smijeniti s mjesta potpredsjednika Sabora, međutim to neće biti tako jednostavno kada su u pitanju stranačke funkcije, ustvrdila je bivša premijerka Jadranka Kosor gostujući na N1 televiziji.

“Brkić je izabran na saboru stranke 2016., premoćno, bio je jedini kandidat. Tada su izabrani i drugi članovi Predsjedništva koji će danas otvoriti pitanje njegove sudbine. Mislim da Milijan Brkić sam sigurno neće odstupiti”, dodaje Kosor.

Govoreći o Brkićevoj izjavi kako je “ovo HDZ, a ne Komunistička partija”, Kosor kaže da se vjerojatno “sjetio nekih ljudi”, ponajprije Darka Milinovića. “I on je izabran na saboru 2016. Ekspresno je izbačen iz stranke, u stilu Komunističke partije, a to je i Brkić blagoslovio. I o njemu je odlučivao Časni sud, a on nije imao priliku ni iznijeti obranu. To je čista farsa. I ja sam isto iznosila obranu… Mislim da se Brkić sada sjetio Milinovića”, kazala je za N1 Kosor.

Bez aseva iz rukava, ali…

Bivša premijerka također smatra da Brkić neće izvlačiti aseve iz rukava, ali ni da se neće lako predati.

“Sve je to u konačnici jedna tužna priča koja govori o tome kako se dolazi na vlast. Bit će najzanimljivije vidjeti koliko je glasačima i članovima HDZ-a važno kako funkcioniraju institucije i kako funkcionira tako velika stranka. Sve treba staviti u kontekst europskih izbora, kako će se to odraziti na rejting HDZ-a. Ipak se u izjavama nekih ljudi može vidjeti da su oni prijatelji Milijanu Brkiću”, kaže Kosor navodeći izjave nekih ministara, a među njima i onu Kuščevićevu “svi smo mi časni ljudi i članovi HDZ-a” pod kojom je, smatra ona, kad je riječ o časnim ljudima mislio i na Brkića.

Podrška predsjednice

Osvrnula se i na Brkićevu izjavu da pojedinci rade cirkus od institucija. “Ja se ne mogu s Milijanom Brkićem složiti u mnogo čemu. Morao bi pojasniti što je točno mislio. On je hrabar čovjek i duguje javnosti da obrazloži na što i na koga je mislio”, kaže Kosor, a smatra znakovitom izjavu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da je svako nevin dok mu se ne dokaže krivnja u kojoj je, prema njoj, aludirala na Brkića koji joj je u kampanji bio važna osoba.

“Sigurno je osobno pridonio glasovima iz dijaspore koji su i donijeli pobjedu na Ivom Josipovićem. Sad ćemo vidjeti kako će se ljudi unutar stranke prestrojiti i hoće li se prestrojiti, hoće li svi bezuvjetno pljeskati predsjedniku stranke”, kaže Kosor.