JADRANKA KOSOR: ‘Milanović me zvao da na njegovoj listi uđem u parlament’

Jadranka Kosor u RTL Direktu je komentirala je nadmoćnu pobjedu Plenkovićeva HDZ-a na parlamentarnim izborima.

“Pokazalo se da je Andrej Plenković i vodstvo HDZ da se ide u izbore sad u ljeto, nakon prvog vala prvog vala bitke s koronom jer je veliki dio ljudi koji su izašli očito su imali povjerenja u Stožer. Članovi Stožera su se pojavljivali danonoćno po svim medijima, što nije nevažno, to pokazuju i preferencijalni glasovi za Beroša. Međutim, mala izlaznost, disciplinirani HDZ-ovi birači, loše SDP-ove liste, njihova mlaka i neinventivna kampanja i to bi bilo to. Naravno i disciplinirani HDZ-ovi članovi i birači”, rekla je Kosor.

Komentirala je najavljeno smanjivanje broja ministarstava.

“Ako svi zaposleni u ministarstvima ostanu to neće puno značiti. Vidjet ćemo, to su sad baloni koji se puštaju da se vidi kako će ljudi reagirati. Meni će biti jako zanimljivo ako dođe do ukidanja ministarstva branitelja kako će na to reagirati branitelji, hoće li biti šatori ili ne. Vjerojatno ne, iako tu ima neke logike. Što se tiče činjenice da će HDZ imati u toj svojoj većini imati zastupnike manjina i da to ide zato toliko brzo, to je ipak različito od vremena moje i Sanaderove Vlade jer smo mi sa SDSS-om potpisali koalicijski sporazum. Ne vidim razloga da i sada HDZ to ne napravi pa da onda netko od članova SDSS-a uđe u Vladu.”

‘Pupovac bi trebao preuzeti odgovornost’

“Ja mislim da bi bilo vrijeme nakon tolikih godina, Pupovac, jer je to logično, ako si predsjednik stranke i participiraš u vlasti, da on preuzme odgovornost i kao član Vlade rješava probleme o kojima često govori”, rekla je Kosor.

Na pitanje tko bi bio dobar budući predsjednik SDP-a odgovorila je da o tome nije razmišljala. “Čak sam u zadnjem mandatu, od 2011. do 2015. bila u Saboru i dobro smo surađivali. To je stvar njihove odluke, ali mislim da moraju djelovati brzo zato što dolazi jedna nova generacija političara na lijevom spektru koji su se etablirali. Ovo je njihov planetarno povijesno loš rezultat u Zagrebu. Kao što vidimo Vladi nije naštetilo ni to što nije donesen Zakon o potresu, mnogi su to predviđali. Međutim tu su se pojavili novi dobro kapacitirani političari”, rekla je Kosor.

‘Milanović me zvao u parlament’

Bivša premijerka otkrila je da ju je Milanović zvao da na njegovoj listi uđe u parlament.

“Taj susret je bio u sklopu toga jer smo 2010. morali promijeniti Ustav da bismo mogli nastaviti pregovore, ali to nismo mogli bez opozicije. Onda sam ja bezuspješno zvala Milanovića kao šefa opozicije na kavu, on je rekao da neće doći, ali je na kraju došao. I tu je taj zgodan dio gdje smo razgovarali kakvu kavu pijemo, ja s malo mlijeka, on bez mlijeka. Međutim, kad sam ja bila na kraju političke karijere, kad je on kao šef SDP-a nazvao i rekao da kao nez. kandidatkinja na nekoj njegovoj listi uđem u parlament jer je rekao šteta da ne budeš još i dalje u politici. Ali, ja sam rekla ne hvala lijepo. Na neki način mi se ispričao. Kad je on postao premijer, u ovoj dvorani u jednom nastupu rekao je ‘samo vi razumijete o čemu ja govorim’ i rekao je tada jeste li vi bila dobra predsjednica Vlade? Jeste. Jesam li ja bio preokrutan prema vama? Jesam. To je bio njegov monolog. Je li mi žao zbog toga? Je”, kazala je.