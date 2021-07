Bivša premijerka Jadranka Kosor na televiziji N1 govorila je o ostavci Miroslava Škore na mjesto predsjednika Domovinskog pokreta. Ona smatra da će to pogubno utjecati na tu političku stranku.

"Odlazak Miroslava Škore je njihov početak kraja. Miroslav Škoro jednako Domovinski pokret. To je stranka koja je nastala i ostvarila respektabilne rezultate zahvaljujući svom frontmanu”, kazala je Kosor.

'Sada polako klizimo prema jednostranačju'

Rekla je i da ne treba spekulirati o razlozima Škorine odluke.

"Činjenica je da je otišao i da su se tamo i prije njegovog odlaska mogle nazrijeti turbulencije. Svakom tko se imalo bavi politikom bilo je jasno od prvog trenutka da se tu skupilo svega i svačega, ljudi koje ništa nije povezivalo osim tog domoljublja i želje da uđu u parlament i ostvare svoje ambicije. Mi ćemo vidjeti što stoji iz toga. Bitno je da odlaskom Škore i raspadom Domovinskog pokreta kao stranke mi polako klizimo prema onome što bi se moglo nazvati jednostranačje. O tome bismo trebali raspravljati i uzimati kao središnju točku oko koje raspravljamo, možda se pomalo i zabrinuti”, smatra Kosor.

'Rodbinske veze u politici nisu baš najsretnije'

Kosor kaže kako je od početka vladao dojam da u Domovinskom pokretu vlada 'neka vrsta smušenog kaosa'.

"Svi koji su, pogotovo kod stranke koja želi rasti, dobili priliku, moraju biti u parlamentu. Zašto? Zato što je to najbolja politička pozornica. Ako je već (Mario Radić) odlučio biti čovjek u stranci, to je možda bio i pokazatelj nekih odnosa koje je imao s predsjednikom stranke. Ono što je iznimno važno u njegovom priopćenju je da se on ne misli kandidirati na izborima. Najzanimljivija mi je ta veza između gospođe Vučemilović i njenog brata. Pokazuje se da te rodbinske veze nisu baš najsretnije u politici. Da ona ne zna da će joj brat dati ostavku, da će otići, a ostati, to smo već vidjeli…Kad je u mojoj bivšoj stranci Šeks dao prijedlog da bivši predsjednik ode, a ostane, da postane počasni predsjednik stranke, to je bilo tragikomično”, kazala je Kosor.

'Penava bi se mogao nametnutu kao novi lider desnice'

Govoreći o mostovima između DP-a i HDZ-a, rekla je da se ti mostovi nikad nisu prestali graditi.

“Najvažnije je da se to u parlamentu razbilo kao kula od karata i da šef HDZ-a sad može ne samo zadovoljno pijuckati piće na plaži nego i probirati što bi u budućnosti moglo još na toj tzv. projektnoj suradnji dodati vladajućoj većini. Doći ćemo do toga da ćemo moći birati HDZ ili HDZ”, ustvrdila je Kosor na N1.

Također je rekla kako bi se nakon Škorinog odlaska vukovarski gradonačelnik Ivan Penava mogao nametnuti kao novi vođa desnice.

“On je među ovim ljudima najpoznatiji i najprepoznatljiviji. On je glatko pobijedio HDZ”, kazala je dodavši da bi, ako se kandidira, Penava mogao biti najizgledniji novi lider DP-a.