Bivša premijerka i bivša predsjednica HDZ-a, Jadranka Kosor, osvrnula se u poetičnoj objavi na Twitteru na današnju neobičnu grmljavinu u Zagrebu.

Naime, jak udara groma se čuo nešto iza 8 sati, kada je udario na raskrižju Vukovarske ulice i Avenije Marina Držića, zbog čega su se ugasili semafori.

"Niz lice dana slijevaju se kišne suze. Gromovi rijetko jutrom tako silovito udaraju", napisala je Kosor.

Na to joj se jedna korisnica Twittera napisala: "Joj da ste odrasli na moru, pucalo je to i žešće. Da mogu danas ostati doma to bi mi bio pravi godišnji odmor".

"Pa doživjela sam i ja žešće", odgovorila je Jadranka Kosor.