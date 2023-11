Bivša premijerka Jadranka Kosor u "Newsroomu" N1 televizije, između ostalog, komentirala je tenzije koje su nastale oko plakata kojeg je prvo predložio gradonačelnik Vukovara Ivan Penava.

"Tenzije kojima svjedočimo ovih dana, nisu ništa drugo, tu mislim na reakcije vukovarskog gradonačelnika, samo ona mogućnost koju je otvorilo tzv. Vijeće za suočavanje s prošlošću i predsjednik Vlade i HDZ-a, Andrej Plenković, onog dana, kad su izjavili javno da je 'za dom spremni' doduše protuustavan pozdrav, ali da se može iznimno upotrebljavati i to u komemorativne svrhe. To su zapravo bila otvorena vrata za ove događaje danas i prijepore oko plakata", kazala je.

Kosor je rekla da je Penava kao dugogodišnji član HDZ-a i u vrijeme kad je postojao gradonačelnik je svakako iskoristio mogućnost koju je time dobio. "Proglašavati neki protuustavan pozdrav, s mogućnošću da se katkada koristi, to se sad vraća kao neka vrsta bumeranga", istaknula je.

Kosor se osvrnula na Kolonu sjećanja iz 2013. godine, kada su se počele formirati tzv. dvije kolone.

'Povijest se ponavlja'

"Mi koji smo bili pred bolnicom smo bili proglašeni nevukovarskom i nehrvatskom kolonom, a oni koji su tada sudjelovali u dijeljenju te kolone, danas se mnogi od tih, te tzv. vukovarske i hrvatske kolone, zgražaju nad mogućnošću dijeljenjem kolona. Povijest se ponavlja. Poučno je na primjeru Vukovara da se jako mora paziti što govorite i radite, i kad ste u opoziciji i na vlasti, jer se neki potezi mogu zaista vratiti kao bumerang, a neke politički u tom smislu i dekapitirati", rekla je.

"Budući da znam puno Vukovaraca, znam koliko su osjetljivi na te dane, 16., 17., sve te dane prije konačnog pada. To su bili dani kad se znalo da grad pada, a kad je Siniša Glavašević slao posljednje izvještaje, kad se znalo da rulja ulazi u grad i da će mnogi biti pogubljeni", dodala je.

Kosor je kazala da su bacanje vijenaca u Dunav od strane Milorada Pupovca "mnogi doživljavali kao izjednačavanje žrtve i agresora".

"Ovo bacanje vijenaca mnogi su doživljavali kao izjednačavanje žrtve i agresora jer u Vukovaru se nije dogodio građanski rat. Vukovar je bio žrtva teške i krvave agresije. Tamo su stradali i neki pripadnici srpske nacionalne manjine i apsolutno im se treba pokloniti i sjetiti ih se i zapaliti svijeću, ali sve u svoje vrijeme."

'Još ne znamo koje područje će pokrivati Anušić'

Kosor je rekla da smatra da je Hrvatska trebala blokirati otvaranje poglavlja 23.

"Mislim sada, a i tada, da je Republika Hrvatska kao članica EU-a trebala blokirati otvaranje tih pregovora, poglavlje 23 koje je vezano za pravosuđe, i tražiti upravo to od Srbije – otvaranje tih arhiva da se veliki dio tih pitanja riješi", istaknula je misleći na informacije o više od tisuću ljudi koji se od Domovinskog rata do danas u Hrvatskoj vode kao nestali.

Kosor je prokomentirala novog ministra obrane Ivana Anušića. "Mislim da je to očekivano, tako je Plenković zatvorio jedan bok. Ta fama, međutim znate da imamo prvog potpredsjednika Vlade iz Slavonije… To nije točno, bilo ih je u prošlosti. S druge strane, još zapravo ne znamo koje područje će pokrivati gospodin Anušić. Tu je naravno dobro odigrao Andrej Plenković, međutim sigurna sam da je odigrao u gabaritima koji su mu zapravo stranački bili određeni, on tu nije imao puno manevra. Nakon Banožića morao je opet doći netko iz tog kraja, gdje postoje vrlo utjecajni HDZ-ovci, koji su neka vrsta sive eminencije."

"Anušić je jučer rekao da je predsjednik države vrhovni zapovjednik u ratu, a on je vrhovni zapovjednik i u ratu i u miru, piše tako u Ustavu. Sve oči će biti, u tom političkom smislu uprte u to kakav će sada biti prvi susret ministra obrane, koji zamjenjuje jednog ministra s kojim predsjednik Republike nije ni razgovarao ni komunicirao… Hoće li se rukovati, pozdraviti, kako će na to gledati predsjednik Vlade, gdje će stajati Anušić itd.", dodala je.